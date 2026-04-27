Вместо отмены статуса PEP: как бывшим чиновникам смягчат правила финмона

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 апреля 2026

Вместо отмены статуса PEP: как бывшим чиновникам смягчат правила финмона

Попытка законодателей отменить пожизненный усиленный финансовый мониторинг в отношении бывших высокопоставленных чиновников посредством несвязанного законопроекта потерпела неудачу, что вынудило власти искать альтернативные пути ослабления контроля. Вместо отказа от статуса политически значимых лиц (PEP) было принято решение приостановить наложение штрафов на финансовые учреждения. Об этом сообщает «Экономическая правда» 27 апреля.

Законодательная инициатива под прикрытием

В апреле народные депутаты пытались смягчить правила финансового мониторинга в отношении бывших высокопоставленных чиновников. Соответствующую поправку, которая имела целью ограничить продолжительность статуса политически значимого лица (высших государственных руководителей, судей, народных избранников и членов их семей) тремя годами после ухода с должности, попытались включить в законопроект № 15112−1. Этот документ касался совсем другой сферы — изменений в налогообложении международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро. Однако из-за общественного резонанса Налоговый комитет Верховной Рады был вынужден отклонить эту инициативу.

Суть конфликта и позиция клиентов

Проблема жесткого контроля за операциями государственных деятелей вызывает массовое недовольство среди государственных служащих. Согласно закону, усиленный контроль за операциями таких клиентов осуществляется на протяжении всего срока полномочий и еще 12 месяцев после ухода с должности. Банки часто перестраховываются и отказывают политикам в обслуживании, чтобы избежать санкций.

Альтернативное решение: мораторий на санкции

Поскольку пожизненный статус PEP является одним из основных требований Международного валютного фонда (МВФ) и условием европейской программы Ukraine Facility, комитет предложил компромиссный механизм. До момента официального вступления Украины в Европейский Союз будет приостановлено действие штрафов для банков за нарушение процедур финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц. Цель этого шага — уменьшить страх финучреждений перед ошибками и стимулировать их к более адекватному подходу в работе с чиновниками, избегая автоматической блокировки их средств.

НБУ ввёл лимит в 400 тысяч гривен

Национальный банк Украины параллельно инициировал собственное смягчение требований, чтобы преодолеть явление финансовой изоляции бывших государственных служащих. Согласно апрельским разъяснениям регулятора, коммерческие банки отныне имеют право применять упрощенный подход и не требовать от клиентов-PEP документов, подтверждающих источники происхождения их доходов.

Это правило действует при одновременном выполнении нескольких критериев:

  • у клиента низкий уровень риска (отсутствуют подозрения в отмывании средств);
  • его счета используются преимущественно для получения заработной платы, пенсии или других социальных выплат;
  • общий объем финансовых операций не превышает 400 000 гривен в месяц.

В Нацбанке подчеркивают, что автоматическое отнесение всех государственных деятелей к категории наивысшего риска противоречит международным стандартам и препятствует финансовой инклюзии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами