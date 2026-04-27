Вместо отмены статуса PEP: как бывшим чиновникам смягчат правила финмона

Попытка законодателей отменить пожизненный усиленный финансовый мониторинг в отношении бывших высокопоставленных чиновников посредством несвязанного законопроекта потерпела неудачу, что вынудило власти искать альтернативные пути ослабления контроля. Вместо отказа от статуса политически значимых лиц (PEP) было принято решение приостановить наложение штрафов на финансовые учреждения. Об этом сообщает «Экономическая правда» 27 апреля.

Законодательная инициатива под прикрытием

В апреле народные депутаты пытались смягчить правила финансового мониторинга в отношении бывших высокопоставленных чиновников. Соответствующую поправку, которая имела целью ограничить продолжительность статуса политически значимого лица (высших государственных руководителей, судей, народных избранников и членов их семей) тремя годами после ухода с должности, попытались включить в законопроект № 15112−1. Этот документ касался совсем другой сферы — изменений в налогообложении международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро. Однако из-за общественного резонанса Налоговый комитет Верховной Рады был вынужден отклонить эту инициативу.

Суть конфликта и позиция клиентов

Проблема жесткого контроля за операциями государственных деятелей вызывает массовое недовольство среди государственных служащих. Согласно закону, усиленный контроль за операциями таких клиентов осуществляется на протяжении всего срока полномочий и еще 12 месяцев после ухода с должности. Банки часто перестраховываются и отказывают политикам в обслуживании, чтобы избежать санкций.

Альтернативное решение: мораторий на санкции

Поскольку пожизненный статус PEP является одним из основных требований Международного валютного фонда (МВФ) и условием европейской программы Ukraine Facility, комитет предложил компромиссный механизм. До момента официального вступления Украины в Европейский Союз будет приостановлено действие штрафов для банков за нарушение процедур финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц. Цель этого шага — уменьшить страх финучреждений перед ошибками и стимулировать их к более адекватному подходу в работе с чиновниками, избегая автоматической блокировки их средств.

НБУ ввёл лимит в 400 тысяч гривен

Национальный банк Украины параллельно инициировал собственное смягчение требований, чтобы преодолеть явление финансовой изоляции бывших государственных служащих. Согласно апрельским разъяснениям регулятора, коммерческие банки отныне имеют право применять упрощенный подход и не требовать от клиентов-PEP документов, подтверждающих источники происхождения их доходов.

Это правило действует при одновременном выполнении нескольких критериев:

у клиента низкий уровень риска (отсутствуют подозрения в отмывании средств);

его счета используются преимущественно для получения заработной платы, пенсии или других социальных выплат;

общий объем финансовых операций не превышает 400 000 гривен в месяц.

В Нацбанке подчеркивают, что автоматическое отнесение всех государственных деятелей к категории наивысшего риска противоречит международным стандартам и препятствует финансовой инклюзии.