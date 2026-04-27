Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения еще не 90 дней
Согласно законопроектам, военное положение и мобилизацию предлагается продлить с 4 мая 2026 года еще на 90 дней, до 2 августа 2026 года.
Соответственно, парламент рассмотрит продолжение военного положения и мобилизации в 19 раз.
Источник: Минфин
