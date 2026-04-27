В Украине только 74 тыс. бизнесменов генерируют более 10 млн грн: как изменился рейтинг за год

В Украине сейчас насчитывается 74 тысячи бизнесменов, чьи компании приносят доход от 10 млн грн. Это пятая часть от общего числа владельцев компаний, подавших годовую отчетность — 360 тысяч бизнесменов. Лишь 28% бизнесменов из этого списка — женщины. За год рейтинг вырос: 9 122 участника выбыли, в то же время 15 450 добавились. Об этом говорится в данных Опендатабот.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Как изменился рейтинг

Чистый прирост рейтинга составил 6 328 бизнесменов. Изменились и позиции, на своих местах удержался лишь 21 участник. В то же время 37% бизнесменов поднялись в рейтинге, а 42% — наоборот, потеряли позиции.

Почти четверть всех бизнесменов зарегистрированы в Киеве — 16 230. За ним следуют Днепропетровская область (7 204 бизнесмена) и Львовская область (5 878). Вместе на эти 3 региона приходится около 40% всего крупного бизнеса страны.

Каков доход компаний

Большинство работает в «среднем» сегменте крупного бизнеса: 79% имеют доход от 10 до 100 млн грн. Еще 19% генерируют от 100 млн до 1 млрд грн, и лишь 2% — это настоящие гиганты с оборотом свыше 1 млрд грн.

«Входной билет» в сотню самых богатых бизнесменов страны вырос до 9,96 млрд грн в 2025 году. Это на 11% больше, чем в 2024 году. Чтобы попасть в топ-1000, требуется не менее 1,5 млрд грн дохода компаний.

С момента публикации Рейтинга бизнесменов-2025 в списке произошли изменения — в частности, из-за актуализации финансовой отчетности. Поэтому десятка лучших обновилась.

Топ-10 бизнесменов

На данный момент, с учетом уточненной финансовой отчетности, топ-10 бизнесменов 2026 года выглядит так:

Абсолютным лидером остается Ринат Ахметов с доходом компаний более 843 млрд грн. Второе и третье места занимают Виталий Антонов (164 млрд грн) и Андрей Веревский (149,7 млрд грн). В десятку также входят Юрий Косюк, Владимир Костельман, Алексей Порошенко и Дмитрий Фирташ. Единственная женщина в топ-10 — Светлана Ивахив, которая замыкает топ с доходом около 46,9 млрд грн.

69 владельцев бизнеса из сотни лучших прописаны в Украине. Также в списке есть представители Кипра (7%), США и Великобритании (по 5%), Швейцарии (4%) и других стран, включая ОАЭ, Германию и Монако.