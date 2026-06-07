Спрос на доллар упал до минимума за 10 месяцев: почему украинцы массово переходят на евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 июня 2026, 14:15 Читати українською

Спрос на доллар упал до минимума за 10 месяцев: почему украинцы массово переходят на евро

Украинцы меняют свои валютные предпочтения, активно накапливая европейскую валюту на фоне падения интереса к американскому доллару. По итогам мая 2026 года чистая покупка долларов гражданами снизилась до $62,3 млн, что является минимальным показателем за последние 10 месяцев. В то же время, чистая покупка евро в эквиваленте выросла до $225 млн. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, ссылаясь на данные НБУ.

Спрос на доллар упал до минимума за 10 месяцев: почему украинцы массово переходят на евро
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему растет интерес к евро?

По оценкам эксперта, усиление позиций европейской валюты обусловлено несколькими ключевыми факторами:

  • Фактор приближения лета, плановых отпусков и поездок в страны Европы традиционно повышает спрос на наличный евро.
  • Последовательная позиция Национального банка по поддержке евро и постепенному увеличению его доли в структуре валютных операций стимулирует интерес населения.

Читайте также: Евро упало до двухмесячного минимума по отношению к доллару: что будет с курсом в Украине

Доллар до сих пор лидирует в наличном обращении

Несмотря на майскую тенденцию к накоплению евро, в общей структуре наличного рынка доминирование доллара остается. По данным аналитика, распределение наличных операций выглядит следующим образом:

  • Доллар — 70,5% всех операций;
  • Евро — 26%;
  • Другие валюты — 3,5%.

«Можно представить, что эти 3,5% — преимущественно польский злотый и румынский лей. То есть валюты стран-соседей, фактически обслуживающих и обеспечивающих пограничные операции», — отмечает Шевчишин.

Интересно, что с начала 2025 г. общие объемы чистого накопления обеих валют сравнялись. Украинцы купили наличного евро на $1,48 млрд больше, чем продали. Ровно такой же показатель чистой покупки — $1,48 млрд — зафиксирован и по доллару.

В целом за первые четыре месяца общий объем чистой покупки наличной иностранной валюты населением Украины составил $2,931 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
BatonUA
BatonUA
7 июня 2026, 15:14
#
На порозі енергетична криза, яка вдарить по бюджету ЄС, в той час як США продають енергоресурси втридорога і росте попит на їх валюту. Краще почекати до осені або звершення війни в Ірані
+
+15
crowl
crowl
7 июня 2026, 15:17
#
Євро це брєд.
прийти на будь який ринок, скупити прийдеться всерівно міняти єври на долари назад до купівлі
А то шо воно дорогуще, то вже йтак на хаях, дорожчати точно відносно бакса вже не буде, а як завжди до паритету 1:1 буде йти в наступні декади
+
0
P93
P93
7 июня 2026, 16:34
#
USDT
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 53 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами