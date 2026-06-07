Спрос на доллар упал до минимума за 10 месяцев: почему украинцы массово переходят на евро

Украинцы меняют свои валютные предпочтения, активно накапливая европейскую валюту на фоне падения интереса к американскому доллару. По итогам мая 2026 года чистая покупка долларов гражданами снизилась до $62,3 млн, что является минимальным показателем за последние 10 месяцев. В то же время, чистая покупка евро в эквиваленте выросла до $225 млн. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, ссылаясь на данные НБУ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему растет интерес к евро?

По оценкам эксперта, усиление позиций европейской валюты обусловлено несколькими ключевыми факторами:

Фактор приближения лета, плановых отпусков и поездок в страны Европы традиционно повышает спрос на наличный евро.

Последовательная позиция Национального банка по поддержке евро и постепенному увеличению его доли в структуре валютных операций стимулирует интерес населения.

Читайте также: Евро упало до двухмесячного минимума по отношению к доллару: что будет с курсом в Украине

Доллар до сих пор лидирует в наличном обращении

Несмотря на майскую тенденцию к накоплению евро, в общей структуре наличного рынка доминирование доллара остается. По данным аналитика, распределение наличных операций выглядит следующим образом:

Доллар — 70,5% всех операций;

Евро — 26%;

Другие валюты — 3,5%.

«Можно представить, что эти 3,5% — преимущественно польский злотый и румынский лей. То есть валюты стран-соседей, фактически обслуживающих и обеспечивающих пограничные операции», — отмечает Шевчишин.

Интересно, что с начала 2025 г. общие объемы чистого накопления обеих валют сравнялись. Украинцы купили наличного евро на $1,48 млрд больше, чем продали. Ровно такой же показатель чистой покупки — $1,48 млрд — зафиксирован и по доллару.

В целом за первые четыре месяца общий объем чистой покупки наличной иностранной валюты населением Украины составил $2,931 млрд.