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6 июня 2026, 15:30 Читати українською

Средняя зарплата в Украине превысит 44 тысячи грн в 2029 году — прогноз правительства

Кабинет Министров прогнозирует постепенный рост средней зарплаты, которая в 2029 году составит более 44 тысяч гривен. Об этом свидетельствует постановление № 695 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2027−2029 годы».

Кабинет Министров прогнозирует постепенный рост средней зарплаты, которая в 2029 году составит более 44 тысяч гривен.
Фото: НБУ

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В документе смоделировано два возможных пути развития экономической ситуации. Первый, оптимистичный сценарий (сценарий 1), рассчитанный на значительное снижение рисков безопасности уже с 2027 года. Второй, пессимистический вариант (сценарий 2), основанный на предположении, что агрессия со стороны рф будет продолжаться.

Как будут расти зарплаты украинцев

Согласно официальным данным правительственной таблицы макропоказателей, среднемесячная номинальная заработная плата работников (до вычета налогов) продемонстрирует уверенный рост в обоих сценариях, однако темпы будут отличаться:

  • В 2027 году по оптимистическому варианту она составит 35 010 грн, по пессимистическому — 34 409 грн.
  • В 2028 году прогнозируется рост до 39362 грн (сценарий 1) или до 38 603 грн (сценарий 2).
  • В 2029 году средняя зарплата выйдет на пиковые показатели и достигнет 44 083 грн в случае улучшения ситуации безопасности. Если война будет продолжаться, она ожидается на уровне 43 185 грн.

Читайте также: Госстат: Средняя зарплата в Украине в I квартале превысила 28,8 тысяч грн, гендерный разрыв — 27%

Параллельно с этим правительство закладывает увеличение общего фонда оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военнослужащих. Если в 2027 году он будет колебаться в пределах 3,60−3,65 трлн. грн., то к 2029 году этот показатель должен вырасти до 3,96−4,01 трлн. грн. в зависимости от сценария развития экономики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+5
kadaad1988
kadaad1988
6 июня 2026, 15:45
#
А какой будет курс доллара?
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
6 июня 2026, 16:49
#
Во первых, с зарплаты снимают слишком большой процент налогов, что делает зарплату не привлекательной для потенциальных работников. Во вторых, даже высокая зарплата совершенно не гарантирует человеку высокую пенсию, что вообще полностью снижает заинтересованность в официальном оформлении. В третьих, где собираетесь брать работников? Разве что, придется полагаться на индусов.
+
0
R S
R S
6 июня 2026, 17:33
#
Прогнозы правительства равны прогнозам погоды: самый точный прогноз — на вчерашний день)
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