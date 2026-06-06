Средняя зарплата в Украине превысит 44 тысячи грн в 2029 году — прогноз правительства

Кабинет Министров прогнозирует постепенный рост средней зарплаты, которая в 2029 году составит более 44 тысяч гривен. Об этом свидетельствует постановление № 695 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2027−2029 годы».

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В документе смоделировано два возможных пути развития экономической ситуации. Первый, оптимистичный сценарий (сценарий 1), рассчитанный на значительное снижение рисков безопасности уже с 2027 года. Второй, пессимистический вариант (сценарий 2), основанный на предположении, что агрессия со стороны рф будет продолжаться.

Как будут расти зарплаты украинцев

Согласно официальным данным правительственной таблицы макропоказателей, среднемесячная номинальная заработная плата работников (до вычета налогов) продемонстрирует уверенный рост в обоих сценариях, однако темпы будут отличаться:

В 2027 году по оптимистическому варианту она составит 35 010 грн, по пессимистическому — 34 409 грн.

В 2028 году прогнозируется рост до 39362 грн (сценарий 1) или до 38 603 грн (сценарий 2).

В 2029 году средняя зарплата выйдет на пиковые показатели и достигнет 44 083 грн в случае улучшения ситуации безопасности. Если война будет продолжаться, она ожидается на уровне 43 185 грн.

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Параллельно с этим правительство закладывает увеличение общего фонда оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военнослужащих. Если в 2027 году он будет колебаться в пределах 3,60−3,65 трлн. грн., то к 2029 году этот показатель должен вырасти до 3,96−4,01 трлн. грн. в зависимости от сценария развития экономики.