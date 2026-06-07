Ученые подсчитали углеродный след биткоина: одна транзакция генерирует почти пол тонны CO2

Одна транзакция в сети биткоина генерирует около 486 кг углекислого газа (CO2). Об этом свидетельствуют результаты нового исследования , проведенного Люцернским университетом прикладных наук и искусств и консалтинговой компанией Swiss Economics по заказу Федерального ведомства по охране окружающей среды Германии.

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В то же время авторы отчета отмечают, что далеко не все криптовалюты оказывают столь значительное влияние на окружающую среду.

Биткоин против Ethereum и PayPal

Для сравнения, одна транзакция в сети Ethereum — вторая по капитализации криптовалюты в мире — сопровождается выбросами всего 0,003 кг CO2. Это даже меньше, чем во время обычного денежного перевода из-за популярной платежной системы PayPal.

Почему биткоин потребляет так много энергии?

Высокий уровень выбросов CO2 в сети биткоина напрямую связан с процессом майнинга.

Для подтверждения транзакций и создания новых монет тысячи мощных компьютеров по всему миру одновременно соревнуются в решении сложных математических задач. Этот непрерывный процесс нуждается в огромных объемах электроэнергии.

Ethereum почти полностью отказался от такого энергоемкого механизма, перейдя на алгоритм Proof-of-Stake. Благодаря этому потребление энергии, а значит и объемы выбросов CO2 в сети, сократились в разы.

Напомним

«Минфин» писал, что биткоин упал ниже психологической отметки в $60 000 впервые с октября 2024 года.