Биткоин обрушился ниже $60 000 впервые после победы Трампа

Биткоин упал ниже психологической отметки в $60 000 впервые с октября 2024 года. Первая криптовалюта продолжает стремительно терять статус «любимца рынка», который она получила после переизбрания президента США Дональда Трампа, превращаясь в жертву скорых изменений в сегменте спекулятивных инвестиций. Об этом сообщает Bloomberg.

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В пятницу, 5 июня, самая крупная по капитализации криптовалюта просела на 7% — до $59 101. С тех пор как в октябре прошлого года биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше $126 000, он потерял уже более половины своей стоимости. Монета стоит меньше, чем после возвращения благосклонного к криптоиндустрии Трампа в Белый дом.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $60 915. За последние сутки актив потерял 1,93%, а за неделю 16,89%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также потеряли в цене. При этом за последние 24 часа наибольшее падение у Ethereum (-6,42%) та Solana (-5,57%).

Причины падения

Эта волна падения обусловлена несколькими факторами:

оттоком капитала из спотовых биткоин-ETF,

очередным обострением геополитического напряжения,

все большие сомнения относительно стабильности ключевых источников спроса на рынке.

В частности, в центре общей тревоги оказалась компания Strategy Майкла Сейлора, подогревавшая предыдущее бычье ралли своими масштабными закупками биткоина. Инвесторы начали критически оценивать модель формирования корпоративных резервов в цифровых активах после того, как на этой неделе компания раскрыла информацию о редком факте продажи своих монет.

Общая ситуация на рынке также становится менее благоприятной для криптосектора. В течение большей части последнего десятилетия криптовалюты занимали привилегированное положение среди рисковых активов.

Сегодня же капитал, ранее почти автоматически перетекавший в крипту, распыляется между более широким спектром спекулятивных инструментов, тогда как сфера искусственного интеллекта (ИИ) перехватила внимание как новый главный технологический тренд.

«Очень долго криптовалюта была тем самым „горячим“ инструментом, которым грезили и Кремниевая долина, и крупные институциональные инвесторы. Но искусственный интеллект вытеснил ее. Все просто: ИИ заменил крипту в статусе главного инвестиционного тренда», — отметил Майкл Антонелли, рыночный стратег компании Baird.

Акции компаний из сектора ИИ стали доминантным драйвером роста на рынке, что существенно снизило привлекательность биткоина. Кроме того, розничные инвесторы сейчас массово вкладывают деньги в краткосрочные опционы и прогнозы рынки.

Даже внутри самой индустрии цифровых активов стейблкоины и так называемые бессрочные фьючерсы перетягивают на себя внимание, которое в предыдущих циклах обычно доставалось биткоину.

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Эффект Трампа

Нынешний спад происходит в момент, который должен стать триумфальным для криптоиндустрии.

Администрация Трампа помогла сектору одержать немало побед, за которые отрасль боролась почти десять лет: лояльный президент, более благосклонные регуляторы, признание со стороны институциональных инвесторов и законодательная база, все более четко трактующая цифровые активы как постоянную составляющую финансовой системы. Однако вместо того, чтобы спровоцировать новую волну спроса, эти исторические достижения совпали с одним из самых глубоких затяжных падений биткоина за последние годы.

Своего исторического максимума биткоин зафиксировал за несколько дней до того, как крипторынок вошел в фазу длительной распродажи, спровоцированной ликвидацией маржинальных позиций на миллиарды долларов, что сделало рынок уязвимым.

Конфликт вокруг Ирана окончательно отразил у инвесторов аппетит к рисковым активам, оставив биткоин за бортом, в то время как фондовый рынок стремительно рос благодаря успехам технологий ИИ.

В то же время, новое усиление инфляционных опасений сыграло на руку золотую, а не биткоину, что подорвало статус последнего как надежного инструмента хеджирования инфляции. А оптимистичные ожидания относительно массового прихода на рынок крупных институтов уступили место сомнениям: смогут ли крупнейшие покупатели и дальше наращивать свои позиции теми же темпами, на которые рассчитывал рынок.

«Если золото конкурирует напрямую с американским долларом, то биткоин, по сути, конкурирует с глобальной ликвидностью. Когда рынки все больше убеждаются, что высокие процентные ставки будут оставаться с нами надолго, а стоимость капитала будет высокой, инвесторы вполне естественно сокращают долю активов, не приносящих гарантированный процентный доход», — объясняет Дин Чен, аналитик криптобиржи Bitunix.