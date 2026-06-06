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6 июня 2026, 14:11 Читати українською

Евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару: что будет с курсом в Украине

Валютная пара евро/доллар пробила психологический уровень 1,155 и обновила почти двухмесячный минимум. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару: что будет с курсом в Украине
Фото: НБУ

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Динамику стремительного падения европейской валюты наглядно показывает обнародованный аналитиком график.

По словам эксперта, пока нет никаких сигналов для остановки этого движения. Изменить ситуацию могло бы разве что неожиданно жесткое решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно более сильного, чем ожидалось, повышения процентной ставки.

Почему укрепляется американская валюта

Главным драйвером для скачка доллара и падения евро стали свежие макроэкономические данные из США. Количество новых рабочих мест существенно превысило предварительные прогнозы аналитиков. Показатели за прошлый месяц также были значительно пересмотрены в направлении увеличения.

Эта статистика развязала руки американскому регулятору. Денежные рынки США мгновенно отреагировали на новости и теперь закладывают повышение базовой ставки ФРС на следующем заседании. На этом фоне американские доходности резко пошли вверх — ставка по 10-летним облигациям США достигла отметки в 4,54%.

Что это значит для валютного рынка Украины

Глобальное ралли доллара очень сильный фактор давления и «буста» для курса валют в Украине. На следующей неделе все внимание финансового сообщества будет приковано к действиям отечественного регулятора.

«Как поступит НБУ — будет ли он держать евро и тянуть вверх, опускать ли евро и немного подтягивать доллар вверх — увидим на следующей неделе», — отмечает Андрей Шевчишин.

Несмотря на открытый вопрос по тактике Нацбанка, аналитик отмечает, что все фундаментальные факторы указывают на то, что доллар продолжит рост против гривны.

Читайте также: Доллар и евро в выходные: как отреагируют обменники на новые мировые вызовы

Прогноз

Украинский валютный рынок предположительно отреагирует на пятничное падение евро и укрепление доллара на мировых рынках. Уже с начала недели ожидается усиление давления на евро, тогда как доллар, напротив, может продолжить рост. Потенциальная стабилизация возможна на фоне публикации данных по инфляции в США и пресс-конференции ЕЦБ.

На этом фоне внутренняя активность на рынке будет оставаться низкой. В то же время, существует риск роста спроса на наличный доллар со стороны населения из-за его укрепления на глобальном рынке. Однако этому может препятствовать ограниченная гривневая ликвидность, а также ожидание поступления международной финансовой помощи.

В базовом сценарии Шевчишин прогнозирует, что:

  • наличный доллар будет находиться в диапазоне 44,25−44,75 грн,
  • наличный евро — 51,25−51,75 грн.

Отдельным фактором остается позиция НБУ. Регулятор может как удерживать евро на текущих уровнях с последующим усилением доллара до 45 грн., так и допустить одновременное снижение евро и рост доллара. По словам аналитика, более вероятным выглядит именно сценарий одновременного ослабления евро и укрепления доллара.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
crowl
crowl
6 июня 2026, 15:12
#
Долар і євро обидва мають впасти, бо гривня найкраща валюта у світі
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
6 июня 2026, 16:57
#
В январе 2025 все приближенные очень красиво перешли с $ на €, когда НБУ почти сравнял курсы, зная, что привязку и рассчеты в Украине переводят с доллара на евро.)) Так что, удачно запаслись дешевым евро, после чего начали гнать его курс вверх с 44 до 52 гривень… Насколько понимаю, теперь хотят перейти с € на $, поэтому опустят курс € и поднимут курс $ для приятного перехода им. (Чем ближе будет окончание срока правления Трампа, тем выше будет курс $).
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