НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке почти на $30 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 1 по 5 июня, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $766,49 млн. Это на $29,53 млн меньше, чем на прошлой неделе — $796,02 мл. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Динамика интервенций

Отметим, что с начала 2026 года Нацбанк ни разу не выходил на рынок с покупкой валюты и продал более $18,8 млрд. Такое стабильное отсутствие регулятора среди покупателей свидетельствует о наличии структурного дефицита иностранной валюты. На сегодняшний день этот разрыв между спросом и предложением полностью компенсируется путем использования международных резервов.

С начала года НБУ на межбанке:

не покупал валюту;

продал $18 834 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 июня 2026 года международные резервы Украины составили $45,7 млрд. В мае они снизились на 5,2%. Напомним, к началу этого года они были на уровне $57,3 млрд.