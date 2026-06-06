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6 июня 2026, 9:01 Читати українською

НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке почти на $30 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 1 по 5 июня, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $766,49 млн. Это на $29,53 млн меньше, чем на прошлой неделе — $796,02 мл. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке почти на $30 миллионов
Фото: НБУ

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Динамика интервенций

Отметим, что с начала 2026 года Нацбанк ни разу не выходил на рынок с покупкой валюты и продал более $18,8 млрд. Такое стабильное отсутствие регулятора среди покупателей свидетельствует о наличии структурного дефицита иностранной валюты. На сегодняшний день этот разрыв между спросом и предложением полностью компенсируется путем использования международных резервов.

С начала года НБУ на межбанке:

  • не покупал валюту;
  • продал $18 834 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 июня 2026 года международные резервы Украины составили $45,7 млрд. В мае они снизились на 5,2%. Напомним, к началу этого года они были на уровне $57,3 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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