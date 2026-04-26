26 апреля 2026, 9:06 Читати українською

Трампа эвакуировали из-за стрельбы в Вашингтоне

В Вашингтоне произошла стрельба во время ежегодного ужина для корреспондентов. Президента США Дональда Трампа пришлось срочно эвакуировать со сцены, а само мероприятие — отложить. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Задержание и предъявление обвинения

По словам прокурора округа Колумбия Джанин Пирро, подозреваемым является 31-летний Коул Томас Аллен из города Торренс (штат Калифорния). В настоящее время он находится в местной больнице для прохождения медицинской экспертизы, а официальное оглашение обвинений запланировано на понедельник. Ему инкриминируют использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападение на федерального офицера с применением опасного оружия. Во время инцидента пуля попала в бронежилет агента Секретной службы; по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает. По информации местной полиции, нападавший был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами.

Ход событий и показания очевидцев

Инцидент произошёл прямо у бального зала отеля Washington Hilton, когда гостям только начали подавать еду. По словам свидетелей, нападавший на большой скорости прорвался через пункт охраны и побежал к лестнице, ведущей в зал. Управляющий партнер Aquarian Holdings Руди Сахай рассказал, что услышал крики охраны «Стой, стой, стой», после чего раздался грохот и серия выстрелов. Другой очевидец, президент Boat Evolution Inc. Джон Ламберт, отметил, что агенты выпустили по беглецу около 20 пуль, а самих посетителей немедленно укрыли в безопасных помещениях. Офицеры Секретной службы оперативно эвакуировали Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Венса и членов Кабинета министров, в то время как остальные присутствующие прятались под столами.

Оценка ситуации президентом

Позже во время пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп заявил, что мотивы нападавшего пока неизвестны, но, скорее всего, он действовал как «одинокий волк». Президент отметил, что изучал историю покушений и пришел к выводу, что мишенью обычно становятся «наиболее влиятельные люди». «Не хотелось бы это признавать, но я считаю это честью, ведь я многое сделал», — добавил он.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
