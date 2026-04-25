Илон Маск запустил новый мессенджер XChat, привязанный к социальной сети X

Функционал и дискуссии о безопасности

После закрытого бета-тестирования в начале этого года XChat стал доступен широкой публике. Приложение предлагает инструменты для частных и групповых чатов, аудио- и видеозвонков, а также обмена файлами. Разработчики делают акцент на конфиденциальности: предусмотрены исчезающие сообщения, возможность редактировать и удалять сообщения для всех участников беседы, а также блокировка создания снимков экрана (скриншотов). Компания утверждает, что в мессенджере отсутствуют реклама и механизмы отслеживания пользователей, а переписка защищена сквозным шифрованием (E2EE) и PIN-кодом. Однако ранее специалисты по кибербезопасности выражали сомнения относительно надежности этих алгоритмов по сравнению с конкурентами вроде Signal. Соответственно, теперь экспертам придется провести повторную оценку заявленных функций в полноценной публичной версии.

Отказ от концепции «приложения для всего»

Релиз XChat является ключевым элементом новой корпоративной стратегии, согласно которой основная социальная сеть становится лишь отправной точкой для подключения других сервисов. Это свидетельствует об отказе владельца платформы Илона Маска от его первоначального плана создания единого «суперприложения», которое должно было бы объединить в одном интерфейсе переписку, платежи, потребление контента от авторов, шопинг и инструменты искусственного интеллекта. Вместо этого материнская компания xAI (которая владеет X и, в свою очередь, принадлежит другой корпорации Маска — SpaceX) решила выпускать пакет отдельных программ для увеличения количества точек соприкосновения с потребителями. В частности, функция платежей также в настоящее время тестируется как самостоятельное приложение, хотя оно еще не вышло в публичный доступ.

Закрытие «Сообществ» и дальнейшие планы

Помимо личного общения, XChat станет новой площадкой для формата Communities (Сообщества). Руководство X решило полностью закрыть эту функцию в основной сети из-за низкой активности и большого количества спама. Ожидается, что такой шаг обеспечит новому мессенджеру первоначальный всплеск загрузок, поскольку участники сообществ будут вынуждены мигрировать на другую платформу. По словам главного дизайнера X Бенджи Тейлора, текущий релиз — это «лишь начало того, что мы создаем для обмена сообщениями».

Стоит отметить, что XChat довольно быстро стал самым популярным бесплатным приложением, которое скачивают пользователи iOS не только в США, но и в Украине.

Интеграция ресурсов SpaceX и технические ограничения

Появление отдельных приложений экосистемы X происходит на фоне масштабной реструктуризации. В феврале 2026 года космическая компания SpaceX официально поглотила xAI вместе с социальной сетью. Согласно данным отраслевых аналитиков, такой шаг позволил Маску объединить финансовые потоки и аппаратные мощности суперкомпьютеров (в частности кластера Colossus) для конкуренции с Meta и Google, а также уменьшить зависимость X от рекламных доходов. Что касается самого XChat, то его релиз задержался почти на 10 месяцев по сравнению с первоначальными обещаниями компании выпустить зашифрованные сообщения еще в июне 2025 года. В то же время на данный момент приложение жестко привязано к новейшей экосистеме Apple: для его установки требуется операционная система не ниже iOS 26.0 или iPadOS 26.0, что ограничивает доступ для владельцев более старых устройств.