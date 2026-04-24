В пятницу, 24 апреля, на украинском рынке горючего зафиксировано снижение цен. При этом больше подешевел дизель — на 11 копеек. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 24 апреля: дизель подешевел на 11 копеек
Изменения на АЗС за последние сутки
- Бензин А-95 после вчерашнего застоя наконец-то начал движение вниз. Цена снизилась на 5 копеек и составила 72,44 грн/л.
- Дизельное горючее подешевело еще на 11 копеек, зафиксировавшись на отметке 88,10 грн/л.
- Бензин А-95 премиум продолжает откат, потеряв еще 5 копеек. Текущая средняя цена — 75,74 грн/л.
- Автогаз также продемонстрировал небольшое понижение на 4 копейки, теперь литр стоит 48,87 грн.
- Бензин А-92 стал единственной позицией, цена на которую осталась неизменной по сравнению с прошлыми сутками — 67,31 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
