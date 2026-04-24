АМКУ обязал сети АЗС пересмотреть ценники: у ритейлеров есть 10 дней на обоснование

Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации крупнейшим сетям АЗС по формированию розничных цен на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ. Регулятор требует, чтобы ценники на заправках коррелировали с объективными рыночными факторами, а не только отражали рост расходов. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Контекст и расследование

Волна стремительного подорожания горючего началась в Украине еще 28 февраля 2026 года. Уже 9 марта Комитет возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий. В АМКУ отметили, что сейчас идет сбор доказательств, а ситуация на рынке мониторится в ежедневном режиме.

Факторы, влиявшие на ценообразование в марте-апреле:

колебания мировых цен на нефть и нефтепродукты в ЕС;

дефицит импортных объемов дизтоплива;

девальвация государственной валюты и усложнение логистики.

Позиция АМКУ: цены должны не только расти, но и падать

Комитет отмечает, что рынок горючего в Украине имеет конкурентную структуру. Это означает, что сети АЗС должны оперативно реагировать на рыночные изменения: если стоимость закупки снижается, это должно отображаться на стелах заправок так же быстро, как удорожание.

Изменение цен должно базироваться исключительно на реальных экономических факторах. Операторы сетей АЗС имеют 10 дней на рассмотрение рекомендаций и предоставления обстоятельного ответа о принятых мерах.

«Рынки светлых нефтепродуктов и дальше остаются в фокусе повышенного внимания АМКУ, и в случае дальнейшего выявления признаков нарушения конкурентного законодательства Комитет будет принимать неотложные меры», — говорится в сообщении.