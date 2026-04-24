АМКУ обязал сети АЗС пересмотреть ценники: у ритейлеров есть 10 дней на обоснование

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2026, 12:28

АМКУ обязал сети АЗС пересмотреть ценники: у ритейлеров есть 10 дней на обоснование

Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации крупнейшим сетям АЗС по формированию розничных цен на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ. Регулятор требует, чтобы ценники на заправках коррелировали с объективными рыночными факторами, а не только отражали рост расходов. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ обязал сети АЗС пересмотреть ценники: у ритейлеров есть 10 дней на обоснование
Контекст и расследование

Волна стремительного подорожания горючего началась в Украине еще 28 февраля 2026 года. Уже 9 марта Комитет возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий. В АМКУ отметили, что сейчас идет сбор доказательств, а ситуация на рынке мониторится в ежедневном режиме.

Факторы, влиявшие на ценообразование в марте-апреле:

  • колебания мировых цен на нефть и нефтепродукты в ЕС;
  • дефицит импортных объемов дизтоплива;
  • девальвация государственной валюты и усложнение логистики.

Позиция АМКУ: цены должны не только расти, но и падать

Комитет отмечает, что рынок горючего в Украине имеет конкурентную структуру. Это означает, что сети АЗС должны оперативно реагировать на рыночные изменения: если стоимость закупки снижается, это должно отображаться на стелах заправок так же быстро, как удорожание.

Изменение цен должно базироваться исключительно на реальных экономических факторах. Операторы сетей АЗС имеют 10 дней на рассмотрение рекомендаций и предоставления обстоятельного ответа о принятых мерах.

«Рынки светлых нефтепродуктов и дальше остаются в фокусе повышенного внимания АМКУ, и в случае дальнейшего выявления признаков нарушения конкурентного законодательства Комитет будет принимать неотложные меры», — говорится в сообщении.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Комментарии - 4

youknow
youknow
24 апреля 2026, 13:35
Класно)) амку:«…у разі подальшого виявлення ознак порушення конкурентного законодавства Комітет вживатиме невідкладних заходів» щось я сумніваюсь що будуть «заходи» відчутні для мереж АЗС
Lesya31
Lesya31
24 апреля 2026, 14:28
Піднімуть тобі ще ціни, тоді не будеш сумніватися, поскачеш без палива))
Oleksii Ch
Oleksii Ch
24 апреля 2026, 14:41
Разом поскачете.
Чи ти на хуторі серед лісу живеш та сивій кобилі їздиш?
bosyak
bosyak
24 апреля 2026, 14:21
«ринок пального в Україні має конкурентну структуру» каже АМКУ, однак «мережі АЗС повинні оперативно реагувати на ринкові зміни». Тобто в одній новині є ринок але ціни не ринкові. Шизофренія АМКУ. Якщо ціни не слідкують за ринком, то ніякої «конкурентної структури» немає. Є сговір.
