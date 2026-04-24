Tether заблокировала $344 млн в USDT по запросу властей США, хакеры атаковали Volo и вывели $3,5 млн: что нового

USDT под замком: Tether заблокировала $344 млн по запросу американских властей

Эмитент одного из самых популярных стейблкоинов в мире, компания Tether, провела масштабную операцию по заморозке активов. В тесной координации с правительственными структурами США было заблокировано более $344 млн в USDT, размещенных по двум подозрительным адресам.

Блокировка состоялась мгновенно после получения данных от правоохранителей США о возможной связи этих кошельков с незаконными операциями. В Tether подчеркнули, что скорость действий позволила остановить вывод средств и зафиксировать активы до завершения расследования.

Компания активно трансформируется из пассивного участника рынка в активного союзника силовиков. Статистика взаимодействия поражает:

География: сотрудничество с более чем 340 ведомствами в 65 странах мира.

Масштаб: участие в более чем 2 300 расследованиях.

Общая сумма замороженных активов превысила $4,4 млрд, из которых почти половина ($2,1 млрд) приходится на дела, инициированные в США.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что прозрачность блокчейна дает эмитенту преимущество, которое не имеет традиционный банкинг: возможность не просто отслеживать, но и физически останавливать движение капитала в реальном времени.

«USDT не является безопасным убежищем для незаконной деятельности», — резюмировал глава компании.

Взлом протокола Volo: хакеры вывели $3,5 млн, но основная часть средств в безопасности

Протокол ликвидного стейкинга Volo, работающий на базе блокчейна Sui, стал жертвой эксплуатации смартконтрактов. Злоумышленникам удалось вывести из пулов проекта активы на общую сумму $3,5 млн.

Атака была ориентирована на конкретные хранилища протокола. Под удар попали активы в WBTC, XAUm (токенизированное золото) и USDC.

Разработчики оперативно приняли меры по локализации проблемы. Уязвимые смарт-контракты были заблокированы сразу после выявления подозрительной активности. Благодаря быстрой реакции, более $28 млн, хранившиеся в других пулах, остались нетронутыми.

Команда Volo уже начала процесс возврата средств. Благодаря поддержке Sui Foundation и техническим партнерам удалось вернуть $500 000. Остаток утраченной суммы проект планирует компенсировать пользователям за счет собственных страховых резервов.

В настоящее время идет расследование с привлечением профессиональных ончейн-аналитиков для идентификации хакеров и отслеживания движения украденных средств. Полный технический отчет (post-mortem) и пошаговый план выплат компенсаций команда обещает обнародовать в ближайшее время.

Криптогиганты давят на Сенат США: Coinbase, Ripple и Circle требуют срочного принятия CLARITY Act

Ведущие представители криптоиндустрии обратились в Банковский комитет Сената США с требованием ускорить рассмотрение законопроекта о структуре рынка цифровых активов (CLARITY Act). Коалиция отмечает, что дальнейшая затяжка процесса угрожает технологическому лидерству Соединенных Штатов, сообщает The Block.

Письмо, подготовленное организациями Crypto Council for Innovation и Blockchain Association, адресовано ключевым сенаторам, включая Тима Скотта, Элизабет Уоррен и Синтию Ламмис. Основные тезисы обращения:

Конец «регулирования через правоприменение»: участники рынка требуют прекратить практику избирательных судебных тяжб от регуляторов, которая создает атмосферу неопределенности.

Четкое распределение полномочий: документ должен окончательно разграничить сферы влияния между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Легализация стейблкоинов: установление понятных правил для эмитентов стабильных монет и защита разработчиков децентрализованных решений.

Авторы письма подчеркивают, что отсутствие полноценной законодательной базы стимулирует отток капитала и специалистов в более лояльные юрисдикции.

«Соединенные Штаты не могут рисковать возвращением в эпоху неопределенности, которая тормозит развитие как разработчиков, так и инвесторов», — отмечается в документе.

Среди подписавшихся обращения — самые влиятельные компании отрасли: Coinbase, Circle, Kraken, Uniswap Labs, Ripple, а также венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z) и аналитическая платформа Chainalysis.

Экспансия GSR на рынок ETF: запуск первого мультиактивного фонда с активным управлением

Маркетмейкер GSR объявил о выходе на американский рынок биржевых фондов с новым продуктом GSR Crypto Core3 ETF (тикер: BESO). Это первый в США мультиактивный крипто-ETF, объединяющий активное управление портфелем и возможность получения вознаграждений от стейкинга.

Инвестиционным советником фонда выступает Framework Digital Advisors. Фонд предлагает инвесторам сбалансированный доступ к трем ключевым цифровым активам: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL).

Ключевые характеристики продукта:

Активная ребалансировка: распределение капитала между активами просматривается еженедельно на основе исследовательских сигналов GSR для оптимизации доходности.

Стейкинг: фонд может накапливать вознаграждения от стейкинга (где это разрешено), что создает дополнительный источник прибыли для владельцев акций.

Комиссия: плата за управление установлена на уровне 1%.

По словам гендиректора GSR Синя Сонга, Core3 — это попытка трансформировать десятилетний опыт компании на крипторинках в удобный формат для широкого круга инвесторов.

Энди Беер, управляющий директор по управлению активами GSR, отметил, что фонд решает три главные дилеммы инвестора:

Выбор конкретных активов (фокус на лидерах рынка и в L1-сетях).

Получение пассивного дохода при удержании позиции.

Динамическая адаптация портфеля к рыночным изменениям.

Несмотря на инновационность, GSR призывает инвесторов учитывать высокую волатильность криптоактивов, специфические риски стейкинга, вопросы ликвидности и отсутствие длительной операционной истории у нового ETF.