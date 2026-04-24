24 апреля 2026, 9:33

Бум на авторынке ЕС: в марте продажи выросли на 12,5%, электрокары — почти 20%

Рынок новых автомобилей в Европейском Союзе демонстрирует быстрое восстановление. Первый квартал 2026 года завершился уверенным ростом, а март стал настоящим прорывом для отрасли. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мартовской рывок и итоги квартала

Согласно графику регистраций, в марте 2026 года авторынок ЕС продемонстрировал впечатляющий рост — +12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за первый квартал года количество новых регистраций увеличилось на 4%.

Основными драйверами рынка стали:

  • Высокая потребительская активность.
  • Обновлены налоговые льготы и новые схемы стимулирования в крупнейших странах Европы.
  • Активный переход на экологичные виды топлива.

В первом квартале 2026 года доля электромобилей на рынке ЕС выросла до 19,4% против 15,2% годом ранее. Гибридные авто остаются самым популярным выбором среди потребителей — их доля составила 38,6% рынка. В то же время, совокупная доля бензиновых и дизельных автомобилей сократилась до 30,3% по сравнению с 38,2% в первом квартале 2025 года.

Электромобили

В первом квартале 2026 г. было зарегистрировано 546 937 новых электромобилей, что занимает 19,4% рынка ЕС. Четыре крупнейших рынка ЕС, на которые вместе приходится более 60% регистраций электромобилей, показали неоднозначные результаты: Италия (+65,7%), Франция (+50,4%) и Германия (+41,3%) продемонстрировали значительный рост. Бельгия (-2,3%) потерпела спад.

Гибриды

Данные за первый квартал 2026 свидетельствуют о росте регистраций новых гибридных авто в ЕС — до 1 089 421 единицы.

Наибольший рост зафиксирован в Италии (+25,8%) и Испании (+18,5%), тогда как Германия (+7,4%) и Франция (+3,1%) также внесли положительный вклад в эту статистику. В результате гибриды заняли 38,6% общего рынка ЕС.

Регистрация гибридных автомобилей с подзарядкой от сети (PHEV) продолжают расти, достигнув 268 344 единиц за первые три месяца 2026 года. Это было обусловлено ростом объемов на ключевых рынках, таких как Италия (110,1%), Испания (74,2%) и Германия (19,3%). В результате новые Plug-in гибриды сейчас составляют 9,5% регистраций в ЕС по сравнению с 7,6% в первом квартале 2025 года.

Бензиновые и дизельные авто

К концу первого квартала 2026 года регистрация бензиновых автомобилей снизилась на 18,2%, причем понижение наблюдалось на всех основных рынках. Франция испытала наибольшее сокращение, где регистрация упала на 40,3%, тогда как другие ключевые рынки также испытали двузначное сокращение: Италия (-18,6%), Испания (-18,1%) и Германия (-16,1%).

За последние три месяца в ЕС зарегистрировали 636 502 новых бензиновых автомобиля. Их доля на рынке снизилась до 22,6% по сравнению с 28,7% в первом квартале 2025 года.

Рынок дизельных авто также продолжил спад, хотя и более медленными темпами: регистрации сократились на 15,7%, а доля составила 7,7% от общего объема новых продаж в первом квартале 2026 года.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
