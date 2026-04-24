Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2026, 8:34 Читати українською

OpenAI представила GPT-5.5 для выполнения задач с минимальными инструкциями

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5.5, которая лучше справляется с выполнением задач без подробных указаний. Запуск происходит на фоне ужесточения конкуренции со стороны Anthropic в борьбе за корпоративных клиентов.

Фото: freepik

Ключевые возможности новой модели

Разработчик ChatGPT заявляет, что GPT-5.5 эффективнее помогает ученым, упрощает разработку программного обеспечения и способен выполнять более сложные задачи. В частности, модель может работать с электронной почтой, таблицами, календарями и другими приложениями, выполняя пользовательские команды без постоянного контроля.

По данным Bloomberg, на брифинге для журналистов Брокман подчеркнул, что новая модель сама разбирается в задачах и работает с неопределенностью, что делает взаимодействие более интуитивным.

В OpenAI подчеркивают, что GPT-5.5 чрезвычайно мощна для кодирования — одного из самых прибыльных направлений в сфере ИИ. Также модель станет основой для будущего «суперприложения», объединяющего чат-бот, инструменты для программирования и веббраузер.

Кроме того, недавно компания представила раннюю версию модели для ускорения разработки лекарства. GPT-5.5 рассматривается как партнер для исследований, способный проверять гипотезы и аргументы, а в перспективе частично автоматизировать научную работу.

ШИ-битва за бизнес и IPO

OpenAI и Anthropic активно конкурируют за более широкий круг бизнес-клиентов, пытаясь компенсировать значительные затраты на разработку сложных ШИ-систем. Обе компании делают ставку на решения по программированию, кибербезопасности и научным исследованиям, а также готовятся к возможным IPO уже в этом году.

В последнее время Anthropic усилила позиции за счет спроса на инструменты для программирования. Ранее компания представила модель Mythos, способную проявлять уязвимости в критическом программном обеспечении, доступ к которой ограничен.

Читайте также: Бессент и Пауэлл срочно встретились с банкирами после выпуска новой ИИ-модели от Anthropic

Доступность

Модель GPT-5.5 стала доступна для платных пользователей ChatGPT и профессионального инструмента для разработчиков Codex уже с этого четверга, 23 апреля.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Nasonov2004 и 64 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами