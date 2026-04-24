OpenAI представила GPT-5.5 для выполнения задач с минимальными инструкциями

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5.5, которая лучше справляется с выполнением задач без подробных указаний. Запуск происходит на фоне ужесточения конкуренции со стороны Anthropic в борьбе за корпоративных клиентов.

Ключевые возможности новой модели

Разработчик ChatGPT заявляет, что GPT-5.5 эффективнее помогает ученым, упрощает разработку программного обеспечения и способен выполнять более сложные задачи. В частности, модель может работать с электронной почтой, таблицами, календарями и другими приложениями, выполняя пользовательские команды без постоянного контроля.

По данным Bloomberg, на брифинге для журналистов Брокман подчеркнул, что новая модель сама разбирается в задачах и работает с неопределенностью, что делает взаимодействие более интуитивным.

В OpenAI подчеркивают, что GPT-5.5 чрезвычайно мощна для кодирования — одного из самых прибыльных направлений в сфере ИИ. Также модель станет основой для будущего «суперприложения», объединяющего чат-бот, инструменты для программирования и веббраузер.

Кроме того, недавно компания представила раннюю версию модели для ускорения разработки лекарства. GPT-5.5 рассматривается как партнер для исследований, способный проверять гипотезы и аргументы, а в перспективе частично автоматизировать научную работу.

ШИ-битва за бизнес и IPO

OpenAI и Anthropic активно конкурируют за более широкий круг бизнес-клиентов, пытаясь компенсировать значительные затраты на разработку сложных ШИ-систем. Обе компании делают ставку на решения по программированию, кибербезопасности и научным исследованиям, а также готовятся к возможным IPO уже в этом году.

В последнее время Anthropic усилила позиции за счет спроса на инструменты для программирования. Ранее компания представила модель Mythos, способную проявлять уязвимости в критическом программном обеспечении, доступ к которой ограничен.

Доступность

Модель GPT-5.5 стала доступна для платных пользователей ChatGPT и профессионального инструмента для разработчиков Codex уже с этого четверга, 23 апреля.