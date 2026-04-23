Энергетическая блокада и конец крипто-лазейки: детали 20-го пакета санкций ЕС против рф

Европейская комиссия приветствовала принятие странами ЕС 20-го пакета санкций против россии. Новые ограничения в первую очередь направлены против «теневого флота» танкеров, финансового сектора, включая криптоактивы, а также схем обхода санкций через третьи страны. Впервые в истории ЕС был применен специальный инструмент противодействия обходу санкций. Об этом сообщает пресс-служба Совета Е С .

Удар по «теневому флоту» и СПГ

ЕС продолжает сокращать нефтегазовые доходы Кремля:

Теневой флот: список пополнили еще 46 судов (в общей сложности под санкциями уже 632 корабля). Им запрещен доступ к портам и предоставление любых услуг.

Запрет обслуживания: введен запрет на техническое обслуживание российских танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов.

Портовая блокада: в список добавлены российские порты Мурманск и Туапсе, а также впервые — иностранный терминал Karimun в Индонезии за сотрудничество с теневым флотом.

Перепродажа танкеров: введена обязательная оговорка «no Russia» в контрактах на продажу танкеров европейскими компаниями, чтобы предотвратить их попадание в руки россии.

Конец крипто-лазейки

Новые меры фактически изолируют российскую финансовую систему от европейского рынка. Проводится полный запрет на любые операции с российскими поставщиками криптуслуг и децентрализованными платформами.

Под санкции попали операции с криптовалютой RUBx и цифровым рублем, которые разрабатывались ЦБ РФ специально для обхода ограничений.

Кроме того, еще 20 российских банков отключены от рынка ЕС (в общей сложности уже 70). Также под санкциями банки Кыргызстана, Лаоса и Азербайджана, которые помогали россии проводить платежи.

Торговля и ВПК

ЕС расширил эмбарго на товары, подпитывающие российскую военную машину:

Экспорт: запрещена поставка товаров на сумму более 365 млн евро (от каучука до тракторов), а также взрывчатки и лабораторного стекла.

Импорт: запрещен ввоз металлов и химикатов еще на 530 млн евро.

ВПК и дроны: в черный список добавлены 58 оборонных компаний и поставщиков из Китая, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана.

Активация «антинеобходимого инструмента»

Евросоюз перешел от предупреждений к действиям по третьим странам. Впервые инструмент активирован против Кыргызстана, который систематически реэкспортировал в рф европейское телеком-оборудование и станки, необходимые для производства ракет и дронов.

Юридическая защита бизнеса ЕС

Пакет предоставляет право европейским фирмам: