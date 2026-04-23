Энергетическая блокада и конец крипто-лазейки: детали 20-го пакета санкций ЕС против рф

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 апреля 2026, 18:00

Энергетическая блокада и конец крипто-лазейки: детали 20-го пакета санкций ЕС против рф

Европейская комиссия приветствовала принятие странами ЕС 20-го пакета санкций против россии. Новые ограничения в первую очередь направлены против «теневого флота» танкеров, финансового сектора, включая криптоактивы, а также схем обхода санкций через третьи страны. Впервые в истории ЕС был применен специальный инструмент противодействия обходу санкций. Об этом сообщает пресс-служба Совета Е С.

Энергетическая блокада и конец крипто-лазейки: детали 20-го пакета санкций ЕС против рф

Удар по «теневому флоту» и СПГ

ЕС продолжает сокращать нефтегазовые доходы Кремля:

  • Теневой флот: список пополнили еще 46 судов (в общей сложности под санкциями уже 632 корабля). Им запрещен доступ к портам и предоставление любых услуг.
  • Запрет обслуживания: введен запрет на техническое обслуживание российских танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов.
  • Портовая блокада: в список добавлены российские порты Мурманск и Туапсе, а также впервые — иностранный терминал Karimun в Индонезии за сотрудничество с теневым флотом.
  • Перепродажа танкеров: введена обязательная оговорка «no Russia» в контрактах на продажу танкеров европейскими компаниями, чтобы предотвратить их попадание в руки россии.

Конец крипто-лазейки

Новые меры фактически изолируют российскую финансовую систему от европейского рынка. Проводится полный запрет на любые операции с российскими поставщиками криптуслуг и децентрализованными платформами.

Под санкции попали операции с криптовалютой RUBx и цифровым рублем, которые разрабатывались ЦБ РФ специально для обхода ограничений.

Кроме того, еще 20 российских банков отключены от рынка ЕС (в общей сложности уже 70). Также под санкциями банки Кыргызстана, Лаоса и Азербайджана, которые помогали россии проводить платежи.

Торговля и ВПК

ЕС расширил эмбарго на товары, подпитывающие российскую военную машину:

  • Экспорт: запрещена поставка товаров на сумму более 365 млн евро (от каучука до тракторов), а также взрывчатки и лабораторного стекла.
  • Импорт: запрещен ввоз металлов и химикатов еще на 530 млн евро.
  • ВПК и дроны: в черный список добавлены 58 оборонных компаний и поставщиков из Китая, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана.

Активация «антинеобходимого инструмента»

Евросоюз перешел от предупреждений к действиям по третьим странам. Впервые инструмент активирован против Кыргызстана, который систематически реэкспортировал в рф европейское телеком-оборудование и станки, необходимые для производства ракет и дронов.

Читайте нтакже: ЕС одобрил 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против РФ

Юридическая защита бизнеса ЕС

Пакет предоставляет право европейским фирмам:

  • Взыскивать штрафы с россиян, подающих «абьюзивные» иски в судах рф.
  • Требовать возмещения ущерба в случае принудительной экспроприации их активов в россии.
  • Запрещать сделки с российскими конкурентами, незаконно использующими интеллектуальную собственность компаний ЕС.
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Той самий охоронець з \"АТБ\"
Той самий охоронець з \"АТБ\"
23 апреля 2026, 18:59
Імпорт чипів для раши знов не заборонили? А чому? Та отож…
