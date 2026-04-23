Два сценария выхода из войны: что ждёт Украину

Когда речь заходит о выходе из войны, обычно представляют себе дипломатию, соглашения или линии фронта. Но настоящий выход из войны — это не момент подписания документов. Это то, что происходит после: как государство возвращает миллионы людей с фронта к нормальной жизни и что оно им предлагает вместо войны. О мировом опыте и вызовах, которые стоят перед Украиной, рассказывает бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Два показательных сценария

Первый — условно американский. В конце Второй мировой войны в строю находилось около 12 миллионов американских военных, а в целом через войну прошли более 16 миллионов. Это была гигантская масса людей, которые одновременно должны были вернуться в экономику. Риски были очевидны: перенасыщение рынка труда, падение военных заказов, риск экономического спада — классический послевоенный сценарий.

Но государство сыграло на опережение. Закон G.I. Bill не просто «помог ветеранам» — он дал им траекторию. Образование, профессиональное обучение, доступное жилье, кредитные инструменты для бизнеса, поддержка при поиске работы. Ветерана не оставляли один на один с рынком — его системно встраивали в новую экономику.

Результат был системным. Миллионы ветеранов получили доступ к образованию, строительство и потребительский сектор получили мощный импульс, а сам G.I. Bill стал одним из фундаментов расширения послевоенного среднего класса. Ветераны не стали проблемой — они стали одним из драйверов экономического роста.

Второй сценарий — Веймарская Германия после Первой мировой. Там также были миллионы демобилизованных, но государство оказалось политически слабым, ограниченным в ресурсах и не смогло создать эффективный механизм их интеграции в мирную жизнь.

Люди возвращались в страну с кризисной экономикой, высоким уровнем безработицы и отсутствием перспектив. Возникало ощущение поражения и несправедливости, формировался запрос на реванш. Часть ветеранов не интегрировалась в гражданскую жизнь, а сохраняла военную идентичность.

На этой почве возникали парамилитарные формирования. Государство не только не смогло их ликвидировать, но и частично использовало их в собственных интересах, фактически размывая монополию на насилие. В течение следующего десятилетия, особенно на фоне новых экономических кризисов, эта среда стала одним из источников радикализации и реваншистской политики.

Как будет действовать Украина

Это не вопрос морали. Это вопрос управления. Украина после войны окажется где-то между этими двумя моделями. У нас не будет ресурсов США 1945 года, но и не будет полного коллапса, как в Веймаре. И именно поэтому ошибки здесь будут особенно дорогостоящими.

Главное, что нужно понять: ветеран — это не социальная категория. Это стратегический ресурс государства. Люди, прошедшие войну, обладают опытом, дисциплиной, субъектностью и низкой терпимостью к несправедливости и неэффективности. Их нельзя просто «вернуть домой» и выплатить деньги. Это не работает.

Ключевая задача — не компенсация, а понятная траектория жизни после войны.

Образование и переквалификация должны быть не льготой, а системной политикой — с четкой привязкой к секторам с будущим спросом: инженерия, энергетика, строительство, безопасность, технологии. Жилье — не просто социальная помощь, а инструмент стабилизации: человек с домом значительно лучше интегрируется в экономику и общество.

Экономическая интеграция важнее любых выплат. Доступ к кредитам, возможность запуска собственного дела, участие в государственных и восстановительных проектах — это создает будущее, а не разовые деньги, которые быстро исчезают и оставляют разочарование.

Часть ветеранов естественно останется в секторе безопасности — и это нормально. Но принципиально важно, чтобы это происходило исключительно в рамках государства. Украина не имеет права допустить появление «серых зон» с оружием и автономными структурами. Монополия на насилие должна оставаться жестко в руках государства.

Отдельный блок — психологическая реинтеграция. Это не гуманитарная опция, а вопрос функциональности системы. Игнорирование этой темы неизбежно создает долгосрочную социальную напряженность.

Но самый большой риск — даже не экономический. Самое опасное — это разрыв ожиданий.

Если человек возвращается с фронта и видит ту же коррупцию, ту же несправедливость и отсутствие перспектив — он не будет адаптироваться. Он начнет менять систему. И тогда вопрос выходит за пределы социальной политики.

Послевоенная стратегия в отношении ветеранов — это не о «социалке». Это о безопасности государства.

США инвестировали в своих ветеранов — и получили экономический рост и расширение среднего класса. Веймарская Германия не смогла интегрировать фронтовиков — и получила радикализацию.

У Украины есть шанс сделать правильный выбор. И цена этого выбора будет определять не только экономику, но и стабильность государства на десятилетия вперед.