Самые продуктивные страны мира: кто создает больше ВВП за час

Эффективность труда в разных странах существенно отличается. По данным ОЭСР, лидером ВВП на час стала Ирландия — $151. Впрочем, аналитики предостерегают: этот показатель в значительной степени обусловлен деятельностью транснациональных корпораций. Об этом сообщает VisualCapitalist.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Топ-10 самых производительных экономик

Рейтинг базируется на объеме ВВП, создаваемом за 60 минут работы, с учетом паритета покупательной способности:

Ирландия — $151

Норвегия — $132

Люксембург — $125

Бельгия — $100

Швейцария — $99

Дания — $99

США — $97

Австрия — $95

Исландия — $95

Нидерланды — $94

Средний показатель ОЭСР составляет $71.

Эффект транснациональных гигантов

Производительность Ирландии в значительной степени объясняется присутствием транснациональных корпораций, особенно в области технологий и фармацевтики. Если использовать альтернативный показатель — валовой национальный доход — производительность страны снижается на 31% до $115.

Норвегия ($132) и Люксембург ($125) также имеют свои структурные преимущества: Норвегию поддерживает энергетический сектор, в то время как финансовая отрасль Люксембурга значительно повышает его показатели. В случае Люксембурга при расчете из-за валового национального дохода производительность падает на 54%.

Страны с высокой долей капиталоемких и знающих отраслей — технологий, финансов и фармацевтики — обычно создают больше стоимости за час.

В то же время экономики, где преобладают сельское хозяйство, туризм или менее продуктивные услуги, имеют более низкие показатели.

Именно поэтому такие страны как США ($97) и Германия ($94) превышают средний уровень ОЭСР ($71), в то время как другие остаются позади.