Эффективность труда в разных странах существенно отличается. По данным ОЭСР, лидером ВВП на час стала Ирландия — $151. Впрочем, аналитики предостерегают: этот показатель в значительной степени обусловлен деятельностью транснациональных корпораций. Об этом сообщает VisualCapitalist.
Самые продуктивные страны мира: кто создает больше ВВП за час
Топ-10 самых производительных экономик
Рейтинг базируется на объеме ВВП, создаваемом за 60 минут работы, с учетом паритета покупательной способности:
- Ирландия — $151
- Норвегия — $132
- Люксембург — $125
- Бельгия — $100
- Швейцария — $99
- Дания — $99
- США — $97
- Австрия — $95
- Исландия — $95
- Нидерланды — $94
Средний показатель ОЭСР составляет $71.
Эффект транснациональных гигантов
Производительность Ирландии в значительной степени объясняется присутствием транснациональных корпораций, особенно в области технологий и фармацевтики. Если использовать альтернативный показатель — валовой национальный доход — производительность страны снижается на 31% до $115.
Норвегия ($132) и Люксембург ($125) также имеют свои структурные преимущества: Норвегию поддерживает энергетический сектор, в то время как финансовая отрасль Люксембурга значительно повышает его показатели. В случае Люксембурга при расчете из-за валового национального дохода производительность падает на 54%.
Страны с высокой долей капиталоемких и знающих отраслей — технологий, финансов и фармацевтики — обычно создают больше стоимости за час.
В то же время экономики, где преобладают сельское хозяйство, туризм или менее продуктивные услуги, имеют более низкие показатели.
Именно поэтому такие страны как США ($97) и Германия ($94) превышают средний уровень ОЭСР ($71), в то время как другие остаются позади.
