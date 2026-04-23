Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
23 апреля 2026, 14:36 Читати українською

Самые продуктивные страны мира: кто создает больше ВВП за час

Эффективность труда в разных странах существенно отличается. По данным ОЭСР, лидером ВВП на час стала Ирландия — $151. Впрочем, аналитики предостерегают: этот показатель в значительной степени обусловлен деятельностью транснациональных корпораций. Об этом сообщает VisualCapitalist.

Фото: pixabay

Топ-10 самых производительных экономик

Рейтинг базируется на объеме ВВП, создаваемом за 60 минут работы, с учетом паритета покупательной способности:

  • Ирландия — $151
  • Норвегия — $132
  • Люксембург — $125
  • Бельгия — $100
  • Швейцария — $99
  • Дания — $99
  • США — $97
  • Австрия — $95
  • Исландия — $95
  • Нидерланды — $94

Средний показатель ОЭСР составляет $71.

Эффект транснациональных гигантов

Производительность Ирландии в значительной степени объясняется присутствием транснациональных корпораций, особенно в области технологий и фармацевтики. Если использовать альтернативный показатель — валовой национальный доход — производительность страны снижается на 31% до $115.

Норвегия ($132) и Люксембург ($125) также имеют свои структурные преимущества: Норвегию поддерживает энергетический сектор, в то время как финансовая отрасль Люксембурга значительно повышает его показатели. В случае Люксембурга при расчете из-за валового национального дохода производительность падает на 54%.

Страны с высокой долей капиталоемких и знающих отраслей — технологий, финансов и фармацевтики — обычно создают больше стоимости за час.

В то же время экономики, где преобладают сельское хозяйство, туризм или менее продуктивные услуги, имеют более низкие показатели.

Именно поэтому такие страны как США ($97) и Германия ($94) превышают средний уровень ОЭСР ($71), в то время как другие остаются позади.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
kadaad1988
kadaad1988
23 апреля 2026, 14:44
#
А де Украина?
+
0
roman731
roman731
23 апреля 2026, 15:05
#
В списке лишь страны с положительным показателем
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Fuzzy и 14 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами