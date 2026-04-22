22 апреля 2026, 9:43 Читати українською

Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает срок режима прекращения огня с Ираном, который должен был истечь 22 апреля. Он будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не подаст свои предложения по завершению войны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, такое решение он принял по обращению пакистанской стороны — фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа. Те, мол, попросили США отложить наш удар по Ирану, пока Тегеран не подаст свои предложения для завершения войны.

При этом американский президент говорит, что приказал продолжать блокаду Ирана «и во всех других аспектах оставаться готовыми и боеспособными».

Режима прекращения огня

8 апреля представители США и Ирана договорились установить режим прекращения огня на две недели.

Тогда Трамп объявил, что согласился прекратить атаки на Иран, поскольку тот дал согласие на «полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива». Но глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил, что проход через Ормузский пролив будет возможен только путем координации с Вооруженными силами Ирана и с «должным учетом технических ограничений».

После следующих неудачных переговоров в Пакистане президент США объявил о блокаде входящих в иранские порты судов и выходящих из них.

Роман Мирончук
Три літри
22 апреля 2026, 9:56
Пхах, ТАСО
