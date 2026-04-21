Запрещённая в Украине платформа прогнозов Polymarket стала титульным спонсором ФК «Лацио»

Децентрализованная платформа прогнозов Polymarket заключила партнерское соглашение с итальянским футбольным клубом «Лацио» (Lazio), став его главным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Финансовые условия и дебют в форме

Подписание этого контракта положило конец трехлетним поискам римским клубом титульного спонсора. Предыдущее соглашение команды с криптовалютной биржей Binance истекло ещё в конце сезона 2022/2023 годов. По данным профильного издания SportsPro, стоимость нового контракта составляет не менее 22 миллионов долларов.

Соглашение уже вступило в силу и действует до окончания футбольного сезона 2027/2028 годов. При этом у сторон есть возможность продлить сотрудничество ещё на один год. Логотип Polymarket уже появился на игровой форме «Лацио» 18 апреля во время матча итальянской Серии, А против клуба «Наполи».

Юридические тонкости и глобальная экспансия

Согласно официальным пресс-релизам, Polymarket выступает в качестве «официального партнера клуба по анализу фанатской аудитории и цифровых данных». В заявлениях обеих сторон о начале сотрудничества сознательно не упоминаются рынки прогнозов или ставки.

Аналитики SportsPro отмечают, что такое партнерство почти наверняка является частью глобальной маркетинговой кампании Polymarket. Главная цель — продвижение как самой концепции рынков прогнозов, так и непосредственно собственной платформы за пределами Соединенных Штатов Америки. В то же время деятельность сервиса подвергается давлению в других странах: в Украине государственный регулятор принял решение об ограничении доступа к 198 веб-сайтам, среди которых оказалась и платформа Polymarket.

Обход жестких запретов и криптовалютное наследие

Решение Polymarket выйти на итальянский рынок посредством спортивного спонсорства принимается на фоне строгих законодательных ограничений. Еще в 2018 году правительство Италии приняло так называемый «Декрет о достоинстве» (Decreto Dignità), который полностью запретил любую рекламу и спонсорство азартных игр в спорте. Более того, в октябре 2025 года итальянское Агентство по таможне и монополиям (ADM) внесло сайт Polymarket в черный список, поскольку регулятор классифицирует децентрализованные рынки прогнозов как нелицензионный гемблинг. Поэтому итальянские пользователи физически не могут делать прогнозы на платформе.

Именно поэтому контракт официально оформлен как сотрудничество в сфере «цифровых данных», что позволяет обойти запрет на рекламу ставок.

