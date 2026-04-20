ЕС может одобрить кредит для Украины на 90 млрд евро уже на этой неделе

Европейский Союз может уже 22 апреля одобрить предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро (около $105 миллиардов). Об этом сообщает United24 Media.

Что известно

Представитель кипрского председательства в Совете Е С подтвердил , что предложение о внесении изменений в Многолетнюю финансовую структуру было официально включено в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей, известного как Корепер II.

Речь идет о законодательной корректировке, которая является последним техническим условием для запуска финансового механизма поддержки Украины.

По информации СМИ, эта поправка должна завершить процедуру, необходимую для активации соответствующего финансирования.

Предложение внесено в категорию «пункт I» — это вопросы, обычно не требующие дополнительного обсуждения, что свидетельствует о предварительно достигнутом консенсусе между государствами-членами.

В случае одобрения послами, решение будет окончательно утверждено по письменной процедуре без проведения дополнительных дебатов.

История блокировки и позиция ЕС

Первоначальное согласование критически важного кредита произошло еще в декабре с участием всех лидеров ЕС, включая Орбана. Однако впоследствии официальный Будапешт резко изменил курс и отозвал свою поддержку.

Формальной причиной такого шага венгерская сторона назвала перебои в работе нефтепровода «Дружба» на территории Украины, который получил повреждения в результате удара российского беспилотника. Поскольку для одобрения финансирования необходимо абсолютное единодушие всех 27 государств-членов, процесс был полностью заморожен.