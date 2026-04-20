Глава Налогового комитета
Гетманцев заявил, что украинцы обязаны декларировать криптодоходы (видео)
Позиция Гетманцева
«Криптовалюты не являются исключением из общего налогового законодательства. Граждане обязаны указывать доходы из любых источников, в том числе от операций с цифровыми активами», — отметил он.
По его словам, если гражданин получил прибыль, он подлежит декларированию и налогообложению в установленном порядке.
«Государство не делает отличий между традиционными и цифровыми активами с точки зрения обязанности уплаты налогов. В то же время вопрос полноценного регулирования крипторинка в Украине все еще находится в стадии разработки», — пояснил он.
Законопроект на стадии подготовки
Гетманцев отметил, что профильный законопроект все еще находится на стадии подготовки. Власти продолжают работать над его финальной версией, в частности над вопросами налогообложения и правилами функционирования рынка.
По словам главы комитета, будущая модель регулирования должна закрепить отдельный подход к криптоактивам. Однако для ее внедрения применяется общий принцип налогообложения доходов физических лиц.
Гетманцев также указал на значимость повышения денежной дисциплины и прозрачности. Власти рассчитывают, что граждане будут добровольно декларировать свои доходы, в том числе полученные в криптовалюте.
В то же время, он не уточнил, какие именно механизмы контроля будут применяться в отношении таких активов. Однако акцент сделал на том, что ответственность за корректное декларирование лежит на налогоплательщике.
Це проблеми держави. Спершу легалізація, потім поговоримо про податки
про пресейли — https://minfin.com.ua/ua/crypto/token-sales/
про аірдропи — https://minfin.com.ua/ua/crypto/airdrops/
Зайдіть та зацініть 😉