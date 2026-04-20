Гетманцев заявил, что украинцы обязаны декларировать криптодоходы (видео)

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 апреля 2026, 14:27

Гетманцев заявил, что украинцы обязаны декларировать криптодоходы (видео)

Глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев заявил о необходимости декларирования доходов, полученных от операций с криптоактивами. Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV .

Фото: Даниил Гетманцев

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция Гетманцева

«Криптовалюты не являются исключением из общего налогового законодательства. Граждане обязаны указывать доходы из любых источников, в том числе от операций с цифровыми активами», — отметил он.

По его словам, если гражданин получил прибыль, он подлежит декларированию и налогообложению в установленном порядке.

«Государство не делает отличий между традиционными и цифровыми активами с точки зрения обязанности уплаты налогов. В то же время вопрос полноценного регулирования крипторинка в Украине все еще находится в стадии разработки», — пояснил он.

Законопроект на стадии подготовки

Гетманцев отметил, что профильный законопроект все еще находится на стадии подготовки. Власти продолжают работать над его финальной версией, в частности над вопросами налогообложения и правилами функционирования рынка.

По словам главы комитета, будущая модель регулирования должна закрепить отдельный подход к криптоактивам. Однако для ее внедрения применяется общий принцип налогообложения доходов физических лиц.

Гетманцев также указал на значимость повышения денежной дисциплины и прозрачности. Власти рассчитывают, что граждане будут добровольно декларировать свои доходы, в том числе полученные в криптовалюте.

В то же время, он не уточнил, какие именно механизмы контроля будут применяться в отношении таких активов. Однако акцент сделал на том, что ответственность за корректное декларирование лежит на налогоплательщике.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+60
Rodion21
20 апреля 2026, 14:41
#
Данило забыл опохмелиться перед интервью.
+
+74
Loginnnnn
20 апреля 2026, 14:49
#
Ну якщо криптовалюта то єдине джерело доходу у людини то безумовно потрібно декларувати, захочеш новий майбах купити, а не зможеш без довідки про доходи, доведеться купляти бу як якому-сь жебраку
+
+30
kadaad1988
20 апреля 2026, 15:09
#
Так пусть сначала заставит это сделать своих зеленых подельников!
+
+15
BigBend
20 апреля 2026, 15:23
#
«Держава не робить відмінностей між традиційними та цифровими активами з погляду обов’язку сплати податків. Водночас питання повноцінного регулювання крипторинку в Україні все ще перебуває на стадії розробки», — пояснив він.

Це проблеми держави. Спершу легалізація, потім поговоримо про податки
+
+45
Vadimra
20 апреля 2026, 16:11
#
А если влетел на битке, можно занизить сумму НДФЛ пропорционально убытку?
+
+15
Консультант порталу «Мінфін»
20 апреля 2026, 16:25
#
На «Мінфіні» з’явились нові криптовалютні каталоги:

про пресейли — https://minfin.com.ua/ua/crypto/token-sales/
про аірдропи — https://minfin.com.ua/ua/crypto/airdrops/

Зайдіть та зацініть 😉
+
0
orest frank
20 апреля 2026, 16:36
#
Колись одного просунутого (дійсно реформатора!) застрелили у київському театрі. Мені просто цікаво чи ходить цей ідеолог до театру, бо знаю цілу купу тримачів крипти (сам до них не належу!), котрі ходять… Просто цікаво — якщо ці дві «прямі» перетнуться — які будуть наслідки?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают WhiteSwan, yurkomik и 85 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами