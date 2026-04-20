Гетманцев заявил, что украинцы обязаны декларировать криптодоходы (видео)

Глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев заявил о необходимости декларирования доходов, полученных от операций с криптоактивами. Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV .

Позиция Гетманцева

«Криптовалюты не являются исключением из общего налогового законодательства. Граждане обязаны указывать доходы из любых источников, в том числе от операций с цифровыми активами», — отметил он.

По его словам, если гражданин получил прибыль, он подлежит декларированию и налогообложению в установленном порядке.

«Государство не делает отличий между традиционными и цифровыми активами с точки зрения обязанности уплаты налогов. В то же время вопрос полноценного регулирования крипторинка в Украине все еще находится в стадии разработки», — пояснил он.

Законопроект на стадии подготовки

Гетманцев отметил, что профильный законопроект все еще находится на стадии подготовки. Власти продолжают работать над его финальной версией, в частности над вопросами налогообложения и правилами функционирования рынка.

По словам главы комитета, будущая модель регулирования должна закрепить отдельный подход к криптоактивам. Однако для ее внедрения применяется общий принцип налогообложения доходов физических лиц.

Гетманцев также указал на значимость повышения денежной дисциплины и прозрачности. Власти рассчитывают, что граждане будут добровольно декларировать свои доходы, в том числе полученные в криптовалюте.

В то же время, он не уточнил, какие именно механизмы контроля будут применяться в отношении таких активов. Однако акцент сделал на том, что ответственность за корректное декларирование лежит на налогоплательщике.