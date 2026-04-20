українська
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
20 апреля 2026, 11:50 Читати українською

Стрельба в Киеве: стоит ли разрешить свободное владение оружием

В результате теракта в Киеве погибли семь человек, ещё семь получили ранения. Массовое убийство активизировало дискуссию об упрощении правил владения и ношения огнестрельного оружия. Действительно ли это может повысить безопасность общества, размышляет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

В результате теракта в Киеве погибли семь человек, ещё семь получили ранения.

Каждая стрельба в Украине с участием какого-нибудь психа пробуждает голоса лоббистов, выступающих за разрешение свободного владения оружием в Украине. Повод есть повод, конечно. Но создается впечатление, что люди хотят, чтобы такие трагедии происходили не раз в год, а раз в неделю.

Потому что сейчас в Украине много нездоровых людей. Но, к счастью, у них нет оружия. Такие случаи — трагическое исключение, а не правило.

И да, после войны и во время войны у людей в руках много оружия. И это проблема. И увеличение количества оружия в руках — это увеличение проблемы, а не ее решение. И яркий пример того, что оружие не должно быть разрешено — США. Где есть свободный оборот оружия. И где происходят сотни массовых расстрелов в год. Где крупные города менее безопасны, чем Киев во время войны. Сотни таких случаев, подобных тому, что произошел в Киеве, и являются для нас исключительной трагедией. В США это норма. Обычная история. Поэтому США и являются единственной из цивилизованных стран, где разрешено свободное владение оружием. Но в США и Трампа президентом избрали.

И не нужно аргументов, что оружие у людей помогло бы. В США, где у каждого может быть оружие, лишь 3 процента нападений останавливаются другими гражданскими лицами с оружием. Всего три! Вероятно, 97 или более процентов этих нападений не произошло бы, если бы не дикарское разрешение на владение оружием каждому фрику.

Поэтому, если мы хотим увеличить количество украинцев, гибнущих в мирных городах от пуль, — то свободный оборот оружия — это логичное решение. Но это не логичное желание…

Автор:
Фурса Сергей
Инвестиционный банкир Фурса Сергей
Dragon Capital
Источник: Минфин
Комментарии - 5

malfar
malfar
20 апреля 2026, 12:23
VladimirVG
VladimirVG
20 апреля 2026, 12:44
«Де великі міста менш безпечні ніж Київ під час війни» © Далі можна не читати.
Аргументів в статті - нуль.
Якщо що, в Україні дозволено вільне володіння зброєю вже багато-багато років і отримати її може будь-який псих, що і було нещодавно доведено. Потрібно тількі відірватись від дивану і за тиждень-два стати володарем хоч рушниці, хоч AR15 будь-якого калібру. На додачу прикрутити оптику і відстрілювати пересічних з безпечної відстані. Ну, бажано ще трохи потренуватись, звісно. Може пан Фурса пояснить, чому тоді Київ досі безпечніше за Нью-Йорк (той, що в Америці)?
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 апреля 2026, 12:46
По логіці автора можливо варто позбавити населення кухонних ножів?
Не закликаю до вільного володіння, але кроки в сторону права на самозахист робити варто. Наприклад, дозволити володіти зброєю у власному домі.
VladimirVG
VladimirVG
20 апреля 2026, 12:53
А хто Вам зараз забороняє?
autopost
autopost
20 апреля 2026, 13:05
По поводу 3-х процентов. Может потому, что там полиция не убегает при звуке выстрелов, и гражданам просто нет необходимости задердживать преступников, не?
Напомнило сцену из сериала:
— я хочу ссобшить что у меня есть лицензия на скрытое ношения оружия в этом штате (Техас)
— детка (с ухмылкой), в этом штате ненужно разрешение на срытое нощение, только по этой причине тут все улыбаются и машут друг другу, потому что каждый вооружен!
