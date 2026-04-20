Стрельба в Киеве: стоит ли разрешить свободное владение оружием

В результате теракта в Киеве погибли семь человек, ещё семь получили ранения. Массовое убийство активизировало дискуссию об упрощении правил владения и ношения огнестрельного оружия. Действительно ли это может повысить безопасность общества, размышляет инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Каждая стрельба в Украине с участием какого-нибудь психа пробуждает голоса лоббистов, выступающих за разрешение свободного владения оружием в Украине. Повод есть повод, конечно. Но создается впечатление, что люди хотят, чтобы такие трагедии происходили не раз в год, а раз в неделю.

Потому что сейчас в Украине много нездоровых людей. Но, к счастью, у них нет оружия. Такие случаи — трагическое исключение, а не правило.

И да, после войны и во время войны у людей в руках много оружия. И это проблема. И увеличение количества оружия в руках — это увеличение проблемы, а не ее решение. И яркий пример того, что оружие не должно быть разрешено — США. Где есть свободный оборот оружия. И где происходят сотни массовых расстрелов в год. Где крупные города менее безопасны, чем Киев во время войны. Сотни таких случаев, подобных тому, что произошел в Киеве, и являются для нас исключительной трагедией. В США это норма. Обычная история. Поэтому США и являются единственной из цивилизованных стран, где разрешено свободное владение оружием. Но в США и Трампа президентом избрали.

И не нужно аргументов, что оружие у людей помогло бы. В США, где у каждого может быть оружие, лишь 3 процента нападений останавливаются другими гражданскими лицами с оружием. Всего три! Вероятно, 97 или более процентов этих нападений не произошло бы, если бы не дикарское разрешение на владение оружием каждому фрику.

Поэтому, если мы хотим увеличить количество украинцев, гибнущих в мирных городах от пуль, — то свободный оборот оружия — это логичное решение. Но это не логичное желание…