В результате теракта в Киеве погибли семь человек, ещё семь получили ранения. Массовое убийство активизировало дискуссию об упрощении правил владения и ношения огнестрельного оружия. Действительно ли это может повысить безопасность общества, размышляет инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Стрельба в Киеве: стоит ли разрешить свободное владение оружием
Каждая стрельба в Украине с участием какого-нибудь психа пробуждает голоса лоббистов, выступающих за разрешение свободного владения оружием в Украине. Повод есть повод, конечно. Но создается впечатление, что люди хотят, чтобы такие трагедии происходили не раз в год, а раз в неделю.
Потому что сейчас в Украине много нездоровых людей. Но, к счастью, у них нет оружия. Такие случаи — трагическое исключение, а не правило.
И да, после войны и во время войны у людей в руках много оружия. И это проблема. И увеличение количества оружия в руках — это увеличение проблемы, а не ее решение. И яркий пример того, что оружие не должно быть разрешено — США. Где есть свободный оборот оружия. И где происходят сотни массовых расстрелов в год. Где крупные города менее безопасны, чем Киев во время войны. Сотни таких случаев, подобных тому, что произошел в Киеве, и являются для нас исключительной трагедией. В США это норма. Обычная история. Поэтому США и являются единственной из цивилизованных стран, где разрешено свободное владение оружием. Но в США и Трампа президентом избрали.
И не нужно аргументов, что оружие у людей помогло бы. В США, где у каждого может быть оружие, лишь 3 процента нападений останавливаются другими гражданскими лицами с оружием. Всего три! Вероятно, 97 или более процентов этих нападений не произошло бы, если бы не дикарское разрешение на владение оружием каждому фрику.
Поэтому, если мы хотим увеличить количество украинцев, гибнущих в мирных городах от пуль, — то свободный оборот оружия — это логичное решение. Но это не логичное желание…
Аргументів в статті - нуль.
Якщо що, в Україні дозволено вільне володіння зброєю вже багато-багато років і отримати її може будь-який псих, що і було нещодавно доведено. Потрібно тількі відірватись від дивану і за тиждень-два стати володарем хоч рушниці, хоч AR15 будь-якого калібру. На додачу прикрутити оптику і відстрілювати пересічних з безпечної відстані. Ну, бажано ще трохи потренуватись, звісно. Може пан Фурса пояснить, чому тоді Київ досі безпечніше за Нью-Йорк (той, що в Америці)?
Не закликаю до вільного володіння, але кроки в сторону права на самозахист робити варто. Наприклад, дозволити володіти зброєю у власному домі.
Напомнило сцену из сериала:
— я хочу ссобшить что у меня есть лицензия на скрытое ношения оружия в этом штате (Техас)
— детка (с ухмылкой), в этом штате ненужно разрешение на срытое нощение, только по этой причине тут все улыбаются и машут друг другу, потому что каждый вооружен!