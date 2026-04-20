Зеленский будет говорить с Мадяром о возврате денег Ощадбанка

Украина хочет вернуть деньги Ощадбанка , которые были задержаны в Венгрии, и планирует обсудить этот вопрос с лидером партии «Тиса» и будущим венгерским премьер-министром Петером Мадяром. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Позиция Зеленского

«Деньги хотели бы вернуть, будем говорить с Мадяром», — сказал он.

Зеленский напомнил, что эти деньги Виктор Орбан, нынешний премьер-министр, после поражения на парламентских выборах скоро уйдет в отставку, просто украл.

Зеленский назвал задержание инкассационного конвоя Ощадбанка в Венгрии актом бандитизма.

Предыстория

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

$40 млн;

35 млн евро;

9 кг банковского золота.

Уже днем венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Сбербанка и двух автомобилей с наличными, следовавшими из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег .

Венгерское правительство показало наличные деньги и золото, захватившие в украинских инкассаторских авто. Фото было опубликовано на официальной Facebook-странице правительства Венгрии. В посте говорится, что на фотографиях — операция «Украинский золотой конвой».