Зеленский будет говорить с Мадяром о возврате денег Ощадбанка

Украина хочет вернуть деньги Ощадбанка, которые были задержаны в Венгрии, и планирует обсудить этот вопрос с лидером партии «Тиса» и будущим венгерским премьер-министром Петером Мадяром. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».
Позиция Зеленского
«Деньги хотели бы вернуть, будем говорить с Мадяром», — сказал он.
Зеленский напомнил, что эти деньги Виктор Орбан, нынешний премьер-министр, после поражения на парламентских выборах скоро уйдет в отставку, просто украл.
Зеленский назвал задержание инкассационного конвоя Ощадбанка в Венгрии актом бандитизма.
Предыстория
Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.
По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.
В задержанных машинах были:
- $40 млн;
- 35 млн евро;
- 9 кг банковского золота.
Уже днем венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Сбербанка и двух автомобилей с наличными, следовавшими из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег .
Венгерское правительство показало наличные деньги и золото, захватившие в украинских инкассаторских авто. Фото было опубликовано на официальной Facebook-странице правительства Венгрии. В посте говорится, что на фотографиях — операция «Украинский золотой конвой».
