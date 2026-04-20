В Украине стало больше ФОПов: где появляется больше всего бизнесов

На 11 297 новых фопов больше открылось, чем закрылось за первый квартал 2026 года. Об этом сообщает Опендатабот.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В общей сложности 63 920 предпринимателей открыли свое дело, а 52 623 фопа прекратили свою деятельность с января по март этого года.

Где открылось больше всего ФОПов

Наибольший прирост фопов в сфере розничной торговли вне магазина (онлайн через соцсети, платформы, мессенджеры): +2527 предпринимателей. Также новых дел больше, чем закрытых, в сфере образования (+1899), консалтинга (+1230), других информационных услуг (+1033) и бизнеса, связанного с арендой недвижимости (+862).

В то же время наибольшее падение зафиксировано в сфере розничной торговли на рынках и из лотков (-2531) и в неспециализированных магазинах (-1062). Также уменьшилось количество предпринимателей в ремонте бытовых вещей (-291), грузовых перевозках (-126) и сфере телевизионного вещания (-125).

Лидирует по приросту предпринимателей Киев: +1 826. Догоняют Львовская область (+1 651), Днепропетровская (+1 450), Киевская (+1 159) и Одесская (+775).

Наибольшее сокращение в прифронтовых и оккупированных регионах: Донецкой (-479), Херсонской (-224), Сумской (-204), Запорожской (-97) и Луганской (-56) областях.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 3

Ramo
Ramo
20 апреля 2026, 10:25
Обережна позиція, коли досягли обсягу доходу 4 млн.грн.Хеджування від зевлади,спроба громадян і бізнесу зменшити ризики від нестабільних або непередбачуваних державних рішень.
zephyr
zephyr
20 апреля 2026, 11:56
Главное, не показывать динамику закрытия ФОП 2−3 и открытия ФОП1 и принудиловки аграриев в ФОП4
EconomistPetya
EconomistPetya
20 апреля 2026, 13:10
А почему нет статистики по А Р Крым? Или вы не считаете его частью Украины, автор?
