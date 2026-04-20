20 апреля 2026, 8:49 Читати українською

Нефть подорожала более чем на 6%

Цены на нефть в понедельник выросли более чем на 6% после падения более чем на 9% в пятницу на фоне новостей о повторном закрытии Ормузского пролива после того, как США и Иран заявили, что другая сторона нарушила соглашение о прекращении огня, атакуя корабли в течение выходных, пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent к 23:27 по Гринвичу выросли на 6,11 доллара, или на 6,76%, до 96,49 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate выросла на 6,53 доллара, или на 7,79%, до 90.

Что происходит в геополитике?

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американские военные захватили иранское грузовое судно, пытавшееся прорвать блокаду, тогда как Иран заявил, что не будет участвовать во втором раунде мирных переговоров, несмотря на угрозу Трампа возобновить авиаудары.

Читайте также: Иран заявил о закрытии Ормузского пролива

Соединенные Штаты поддерживали блокаду иранских портов, в то время как Иран сначала снял, а затем восстановил собственную блокаду пролива, через которую до начала войны почти два месяца назад проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Прогнозы экспертов

«Нефтяные рынки продолжают колебаться в ответ на колебания публикаций в социальных сетях США и Ирана, а не на реалии на местах, которые остаются сложными для быстрого восстановления потоков нефти», — сказал Сол Кавоник, руководитель исследований MST Marquee.

В пятницу оба контракта зафиксировали наибольшее ежедневное снижение с 18 апреля после того, как Иран заявил, что проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив открыт до конца периода прекращения огня, а Трамп заявил, что Иран согласился никогда больше не закрывать пролив.

«Объявление об открытии пролива оказалось преждевременным», — сказал Кавонич.

«Владельцы судов будут вдвое стесняться снова идти в пролив, не получив гораздо больше уверенности в реальности любого объявленного прохода».

По данным Kpler, в субботу проливом прошло более 20 судов, перевозивших нефть, сжиженный нефтяной газ, металлы и удобрения, являющиеся наибольшим количеством судов, пересекающих водный путь с 1 марта.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

Lesya31
20 апреля 2026, 9:19
Трамп і друзі знову добре нагрілись на цих качелях ((
