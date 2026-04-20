НДС для ФОПов отложили: МВФ и правительство будут искать альтернативу

Налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине не будет. Международный валютный фонд признал эту идею чувствительной и неконструктивной во время весенних собраний в Вашингтоне, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 19 апреля.

МВФ пошел на уступки

Как отметила Свириденко, МВФ с пониманием отнесся к позиции Украины не вводить НДС для ФОП.

По ее словам, партнеры согласились, что этот вопрос чувствителен как для общества, так и для парламента.

Премьер подчеркнула, что идея введения такого налога не конструктивна: эту позицию ранее неоднократно озвучивал президент Владимир Зеленский в общении с представителями МВФ.

Украинская сторона провела ряд консультаций с фондом и европейскими партнерами, отметила премьер.

«Будем и дальше работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год», — заявила Свириденко.

По словам заместителя Председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, нужно дождаться, что именно в качестве компенсатора на 2027-й предложит правительство.

«Потому что там объем 20 млрд, это много. Вопрос не сняли, а отложили во времени. Здесь нужно в июле увидеть обновленный текст меморандума. Но что точно умеют наши власти: так героически решать (не до конца) проблемы, которые сами же героически и создали», — написал Железняк.

Что планировало Министерство финансов

Законопроект Минфина предусматривал, что с 1 января 2027 плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы) должны будут регистрироваться как плательщики НДС, если за последние 12 месяцев их операции по продаже товаров или услуг, включая онлайн-продажи через интернет и приложения, превысили 1 млн грн (без НДС).

Исходя из данных за 2024 год, эта норма коснется примерно 660 000 плательщиков единого налога — в основном ФЛП второй и третьей групп.