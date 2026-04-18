Польские пограничники остановили украинку с купюрой, превышавшую норму радиации в 1905 раз

Пограничники в селе Медика в Польше остановили 54-летнюю украинку, которая в багаже перевозила около 10 тысяч долларов . У нее была обнаружена купюра, которая в 1905 раз превышает уровень допустимой радиации. Об этом сообщили в пограничной службе, пишет «Громадське».

Детали инцидента

15 апреля во время проверки людей на границе Польши в Медице на радиометрических воротах, измеряющих уровень радиации, сработал сигнал, когда через них проходила 54-летняя украинка.

Правоохранители нашли у нее 9900 долларов, а подробная проверка показала, что одна из купюр превышала допустимую безопасную норму радиации для человека в 1905 раз. Анализ показал наличие изотопа, используемого при лечении. Пограничная служба поместила банкноту в специальный контейнер и уведомила Государственное атомное агентство.

Сама женщина уверяла, что деньги увозила для покупки машины в Польше. Ей отказали во въезде и вместе с денежными средствами вернули в Украину.

По словам пограничников, в декабре 2025 года произошла аналогичная ситуация — гражданин Польши хотел перевезти из Украины значительную сумму наличных денег, после чего у него обнаружили избыточный уровень радиации.