Нефть упала до $89 после открытия Ормузского пролива

Цены на нефть резко упали, а мировые фондовые и долговые рынки выросли после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива для судоходства в условиях перемирия, сообщает Reuters.

Открытие на время перемирия

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход для всех коммерческих судов через пролив полностью открыт на период действия перемирия, согласованного в рамках договоренностей по Ливану.

На этом фоне фьючерсы на нефть Brent обвалились на 10,4% до $89,04 за баррель, тогда как американская WTI подешевела на 11,48% до $83,82 за баррель. Несмотря на это, цены все еще остаются выше довоенных уровней, но существенно ниже пиков конца марта, когда Brent приближалась к $120 за баррель.

Газойль ICE торгуется около отметки в $1000/т, потеряв $171/т с начала торговой сессии 17 апреля. В пересчете на оптовые цены дизельного топлива это примерно минус 6 грн/л.

Резкое падение котировок ICE Gasoil обычно сопровождается стремительным сужением бэквордации на рынке дизельного топлива — ситуации, когда цены на ближайшие поставки значительно превышают стоимость будущих контрактов. Из-за такой ценовой структуры трейдеры, закупавшие дорогостоящий ресурс в период пиковых ожиданий дефицита, теперь могут понести существенные финансовые потери.

Поскольку текущая стоимость горючего на рынке упала быстрее, чем они успели реализовать запасы, компании вынуждены продавать ресурс по ценам, которые значительно ниже цены закупки.

Учитывая содержание сообщения, опубликованного в соцсети X министром иностранных дел Аббасом Аракчи, Ормузский пролив открыт на время действия прекращения огня в Ливане. Это означает, что блокада может быть восстановлена через несколько дней.