Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 апреля 2026, 15:23 Читати українською

Tether спасает Drift Protocol после взлома почти на $300 млн, Charles Schwab запустила спотовую торговлю криптовалютами: что нового

Tether спасает Drift Protocol после взлома почти на $300 млн, пока Circle держит паузу

Эмитент USDT, компания Tether, вмешалась в ситуацию вокруг децентрализованного протокола Drift Protocol, в начале апреля ставшего жертвой масштабной атаки северокорейских хакеров.
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Tether спасает Drift Protocol после взлома почти на $300 млн, пока Circle держит паузу

Эмитент USDT, компания Tether, вмешалась в ситуацию вокруг децентрализованного протокола Drift Protocol, в начале апреля ставшего жертвой масштабной атаки северокорейских хакеров. Tether предложил пакет помощи в размере $127,5 млн.

Согласно обновленным данным команды Drift от 16 апреля, ущерб от хакерской атаки оказался больше прогнозов и достиг $295,7 млн. Злоумышленники готовили нападение полгода, используя методы социальной инженерии.

Эта ситуация спровоцировала волну критики по адресу компании Circle. Хакеры вывели около $232 млн именно в USDC, при этом адреса злоумышленников оставались активными в течение нескольких часов.

CEO Джереми Аллейр заявил, что фирма вмешивается в транзакции только по решению суда, поскольку считает опасным брать на себя роль «вершителя судеб» в блокчейне. Из-за бездействия Circle проект решил сменить приоритеты.

В отличие от конкурентов, Tether решила действовать агрессивно, предложив кредитную линию на $100 млн, гранты и ссуды для маркетмейкеров. План восстановления предусматривает:

  • Переход на USDT: теперь Tether станет основным расчетным активом протокола.
  • Токен компенсации: Drift выпустит специальный ликвидный токен, дающий право на получение возмещения.
  • Аудит и безопасность: проект пройдет проверку в Ottersec и Asymmetric, а управление средствами будет передано на мультиподписной кошелек.

Против Circle подали коллективный иск из-за действий во время взлома Drift Protocol

Инвестор децентрализованной биржи Drift Protocol Джошуа Макколлум подал коллективный иск против Circle Internet Group в федеральный суд штата Массачусетс. Иск был подан 14 апреля 2026 года.

Истец утверждает, что во время взлома Drift Protocol 1 апреля злоумышленники похитили около $300 млн. Значительная часть этих средств была конвертирована в стейблкоин USDC и выведена через межсетевой протокол Circle — CCTP.

По материалам дела, в течение примерно восьми часов хакеры перевели около 230 млн. USDC из сети Solana в Ethereum без вмешательства со стороны компании-эмитента.

Согласно описанию в иске, схема предусматривала конвертацию похищенных активов в USDC, дальнейшее перемещение средств между блокчейнами через CCTP и обмен на Ethereum, который невозможно заморозить.

Истцы считают, что Circle имела возможность остановить эти операции, однако не сделала этого. Компании упрекают в небрежности и содействии конверсии активов. В документе также отмечается, что Circle могла получить информацию об изломе в режиме реального времени — в частности, через соцсеть X, а также от команды Drift Protocol.

Отдельно подчеркивается, что ранее компания уже применяла механизмы замораживания активов, в частности, блокировала кошельки в марте 2026 года.

Среди аргументов истцов — наличие у Circle технической возможности ограничить сделки, а также примеры других участников рынка, реагировавших на подобные инциденты быстрее. В иске также упоминаются предварительные нарушения комплаенса компании на сумму около $420 млн. за последние годы.

Charles Schwab запустила спотовую торговлю криптовалютами

Одна из крупнейших брокерских компаний в мире Charles Schwab объявила о запуске нового счета Schwab Crypto, позволяющего клиентам напрямую торговать криптовалютами.

Согласно сообщению компании, пользователи получат доступ к спотовой торговле Bitcoin и Ethereum, а также к образовательным материалам и профессиональной поддержке. Сервис будет доступен, в частности, для розничных клиентов, а его внедрение будет происходить поэтапно.

Schwab Crypto функционирует как отдельный счет, который интегрируется с основными платформами компании — Schwab.com, Schwab Mobile и thinkorswim. Это позволяет инвесторам управлять криптоактивами наряду с акциями и биржевыми фондами в рамках единой экосистемы.

Обслуживание счета осуществляется через подразделение Charles Schwab Premier Bank. Ранее клиенты брокера могли инвестировать в криптовалюты только косвенно — через биржевые фонды и другие прокси-инструменты.

Помимо торговли пользователям будут доступны аналитические и образовательные материалы, в частности в рамках программы Schwab Coaching. Комиссия при сделке составит 0,75%.

В компании также сообщили о планах расширить перечень доступных криптоактивов и добавить возможность конвертации в фиатные валюты .

Как отметил руководитель направления розничных инвестиций в Charles Schwab Джонатан Крейг, новый продукт позволит клиентам получить прямой доступ к криптовалютам и торговать ими наряду с другими инвестициями в пределах единой платформы.

Публичные майнеры продали рекордные 32 000 BTC в первом квартале года

В первом квартале 2026 года публичные майнинговые компании реализовали более 32 000 BTC — больше, чем за весь 2025 год. Об этом свидетельствуют данные TheEnergyMag.

Среди компаний, участвовавших в распродаже — MARA Holdings, CleanSpark, Riot Platforms, Cango, Core Scientific и Bitdeer. Объем продаж превысил показатель второго квартала 2022 года, когда после крушения экосистемы Terra (LUNA) майнеры ликвидировали около 20 000 BTC.

Майнеры вынуждены продавать активы на фоне низкого уровня хешпрайса, не превышающего $35 за PH/с в сутки. Именно этот уровень считается точкой безубыточности для многих участников рынка, особенно тех, кто использует устаревшее оборудование.

При текущем показателе около $33 за PH/с в сутки примерно 20% майнинговых компаний работают в убыток.

В то же время, сложность майнинга и хешрейт сети Bitcoin остаются высокими. Хотя в I квартале общая вычислительная мощность сети снизилась на 6%, она все еще находится вблизи исторических максимумов.

По данным CryptoQuant, запасы биткоина у майнеров постепенно сокращаются с 2023 года. Если в конце 2023 года они составляли около 1,86 млн. BTC, то сейчас — примерно 1,8 млн. BTC.

Обычно компании продают только часть резервов для покрытия операционных расходов. Однако падение рынка и рост расходов на электроэнергию заставили отдельных игроков активнее распродавать активы.

Аналитики CoinShares ожидают, что давление на майнеров сохранится. По их мнению, ключевым фактором стабилизации рынка остается рост цены биткоина.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает astr и 3 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами