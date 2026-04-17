17 апреля 2026

Украина планирует смягчить миграционные правила для иностранцев из-за нехватки кадров

В Украине готовятся к пересмотру и частичному смягчению перечня стран «миграционного риска», чтобы упростить трудоустройство иностранных граждан на внутреннем рынке. Соответствующее протокольное поручение уже получили Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время встречи CEO Club.

Стоимость иностранной рабочей силы

Дефицит персонала стал одной из самых острых проблем для предпринимателей. По данным Европейской бизнес-ассоциации, в 2025 году нехватку работников ощутили 74% украинских компаний. Больше всего страдает строительная отрасль, где дефицит рабочих составляет 30−50%, что напрямую срывает сроки реализации проектов. В целом отечественный рынок труда недосчитывается около 1,3 миллиона налогоплательщиков по сравнению с довоенными показателями.

Несмотря на такой дефицит, привлечению иностранцев мешает сложная бюрократия. Как пояснил во время встречи в CEO Club предприниматель в сфере рекрутинга Артем Никишов, финансовая стоимость легализации одного мигранта в Украине в четыре раза выше, чем в соседней Польше (в сумме достигает около 40 тысяч гривен официальных и сопутствующих платежей), а сама процедура длится в три раза дольше. Главными барьерами для бизнеса являются длительные проверки правоохранительных органов и работа консульских служб.

Просмотр списков и угроза незаконного транзита

Государство признает проблему и ищет пути оптимизации миграционной политики. Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что две-три недели назад состоялось специальное совещание по вопросам взаимоотношений со странами Африки. По его итогам МИД и СБУ поручено в срочном порядке проработать изменения в список государств миграционного риска, что в ближайшем будущем может привести к упрощению процедур.

В настоящее время этот перечень, утвержденный совместным приказом МИД, МВД и СБУ в качестве инструмента оценки угроз, включает 70 стран Азии и Африки (в частности, Афганистан, Бангладеш, Нигерию, Эфиопию и Пакистан). Граждане этих государств вынуждены проходить дополнительные согласования для получения виз и разрешений на пребывание. По словам Буданова, такой жесткий подход обусловлен реальной проблемой нелегальной миграции: часто иностранцы бросают работодателя сразу после получения местных документов или используют Украину исключительно как транзитную зону для дальнейшего переезда.

Демографический прогноз и фактические расходы на переселение

По оценкам отечественных демографов, чтобы удержать общую численность населения Украины на уровне 30 миллионов человек, государству придётся ежегодно принимать около 300 тысяч мигрантов из третьих стран. Несмотря на административные сложности, процесс постепенно набирает обороты: львиную долю трудовых иммигрантов (более 90%) сегодня составляют мужчины, занимающие рабочие должности. Наиболее активно на украинский рынок прибывают граждане Турции, Узбекистана, Азербайджана, а также Непала.

Однако массовый импорт рабочей силы остается дорогостоящим инвестиционным решением для компаний. Помимо местных сборов за оформление документов внутри страны, общая стоимость переезда одного иностранца (включая перелет, визовое сопровождение и первоначальное обеспечение жильем) может достигать 3 тысяч долларов. Из-за этого иностранный работник обходится украинскому работодателю в среднем на 25% дороже, чем местный. Тем не менее, для многих предприятий это безальтернативный шаг — например, в аграрном секторе о критической нехватке сезонных работников стабильно сообщают почти 40% агрохолдингов и фермерских хозяйств.

Источник: Минфин
Комментарии - 16

Strain
17 апреля 2026, 14:56
Ну, а что логично. Кого-то убили кого-то безвозвратно и безвозмездно подарили европе.
А теперь будем на работу брать всякую нечесть.
Мне хватило в универе сирийцев и т. д. Может 1 из 10 хоть сколько то адекватный был. В отличии от тех кто родился в нашей стране им на неё вообще пофиг. И превратимся в Британию/Гераманию где садишся в метро и не поймешь ты точно в этой стране или уже в какой нибудь палестине.
Перший Потужний
17 апреля 2026, 15:33
@Кого-то убили

Так, тцкуни старались як могли!
lider2000
17 апреля 2026, 16:24
#
И не только, еще 2 Володи
Папа Римський Цукєрман
17 апреля 2026, 14:56
GO BACK TO WHERE YOU CAME FROM ABDUL.
Mr YouSt
17 апреля 2026, 14:58
Так вот в чем скрытая выгода гражданства Турции, Узбекистана, Азербайджана, а также Непала — ты свободно приезжаешь в Украину и обратно и тебе обеспечивают рабочее место!
RobinG
17 апреля 2026, 15:11
Якщо в Україні протягом 10−15 років повністю змінити етнічний склад населення внаслідок природних демографічних процесів, міграції, загибелі під час захисту батьківщини чи інших факторів, так що жодна людина з первісної етнічної більшості не залишиться в живих або на території країни, чи залишиться Україна тією самою країною в сенсі своєї національної, культурної та державної ідентичності, чи вона перетвориться на іншу сутність?
Перший Потужний
17 апреля 2026, 15:32
Міг би коротше написати:-Якщо тут не будуть жити українці по суті, то для чого було класти стільки людей?
BigBend
17 апреля 2026, 15:12
Кожен, хто пропонує завозити мігрантів — ворог України і шкідник.
Перший Потужний
17 апреля 2026, 15:31
@Україна планує послабити міграційні правила для іноземців через дефіцит кадрів

Питання, так як будь-яка особа, яка знаходиться на законних підставах на території України, користується правами і обов`язками громадян України, то таких мігрантів будуть бусифікувати?
Перший Потужний
17 апреля 2026, 15:34
Була Україна, а стане Сирійляндія чи Україно-Бангладешська «Демократична» Республіка
Перший Потужний
17 апреля 2026, 15:36
Питання, а що ці кретини, ой, депутати і міністри, будуть робити коли ці мігранти понаїдуть і зросте криміналітет через них?) Ну, бо це аксіома пов`язана з мігрантами, інакше не буває) Бо до нас не приїдуть мігранти з Європи, Австралії, штатів, Японії, Китаю чи Канади, до нас буде їхати **** з середньої Азії та Африки, при чому буде їхати саме шобло ****, а не хтось в адекваті)
JWT
17 апреля 2026, 16:13
Будуть героїчно боротись з проблемою, повір, ця проблема їх не буде чіпати. Вони будуть їздити і надалі в броньованих 300-х, з охороною, а на вихідні літати в Монако, щоб поїсти в достойній компанії депутатів.
JWT
17 апреля 2026, 16:14
> Україна планує

Дайте телефончик, хочу з нею поговорити
roman731
17 апреля 2026, 16:21
Незатейливо одни и те же люди организовывают полк «Скала» для своих и готовятся завозить чужих на замену
Охоронець з АТБ
17 апреля 2026, 16:39
А ви думаєте, що умовний індус приїде в цей бедлам? Чи ви вважаєте їх туповатими? Ні, вони не приїдуть сюди. Навіщо працювати та жити в тотально корумпованій та зарегульованій країні? Ну, заробе він грошей, вийде з будови, а навколо — ??? Ресторани закриваються (200 шт. за березень 2026 р. тільки у Київі!!!), концертів немає, солодку вату немає кому продавати. На атракциони для дітей не вистачає світла! Чи вони будуть ГАВ (графіки аварійного відключення електроенергії) витримувати? НАВІЩО? Крім бабулетів, йому буде потрібна «атмосфра-умови для підпочинку-тощо» та НОРМАЛЬНЕ НОМІНАЛЬНЕ життя! Вже не той піпл пішов, шановні! Це не ті люди, що жили при Мао, Хрущові та Неру…
Coreinside
17 апреля 2026, 16:57
«Головними бар'єрами для бізнесу є."-і ніхто і ніколи вже,напевне,не поцікавиться,що є головним бар'єром для простих українців.Бізнес і гроші понад усе.
