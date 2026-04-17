Украина планирует смягчить миграционные правила для иностранцев из-за нехватки кадров

В Украине готовятся к пересмотру и частичному смягчению перечня стран «миграционного риска», чтобы упростить трудоустройство иностранных граждан на внутреннем рынке. Соответствующее протокольное поручение уже получили Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время встречи CEO Club.

Стоимость иностранной рабочей силы

Дефицит персонала стал одной из самых острых проблем для предпринимателей. По данным Европейской бизнес-ассоциации, в 2025 году нехватку работников ощутили 74% украинских компаний. Больше всего страдает строительная отрасль, где дефицит рабочих составляет 30−50%, что напрямую срывает сроки реализации проектов. В целом отечественный рынок труда недосчитывается около 1,3 миллиона налогоплательщиков по сравнению с довоенными показателями.

Несмотря на такой дефицит, привлечению иностранцев мешает сложная бюрократия. Как пояснил во время встречи в CEO Club предприниматель в сфере рекрутинга Артем Никишов, финансовая стоимость легализации одного мигранта в Украине в четыре раза выше, чем в соседней Польше (в сумме достигает около 40 тысяч гривен официальных и сопутствующих платежей), а сама процедура длится в три раза дольше. Главными барьерами для бизнеса являются длительные проверки правоохранительных органов и работа консульских служб.

Просмотр списков и угроза незаконного транзита

Государство признает проблему и ищет пути оптимизации миграционной политики. Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что две-три недели назад состоялось специальное совещание по вопросам взаимоотношений со странами Африки. По его итогам МИД и СБУ поручено в срочном порядке проработать изменения в список государств миграционного риска, что в ближайшем будущем может привести к упрощению процедур.

В настоящее время этот перечень, утвержденный совместным приказом МИД, МВД и СБУ в качестве инструмента оценки угроз, включает 70 стран Азии и Африки (в частности, Афганистан, Бангладеш, Нигерию, Эфиопию и Пакистан). Граждане этих государств вынуждены проходить дополнительные согласования для получения виз и разрешений на пребывание. По словам Буданова, такой жесткий подход обусловлен реальной проблемой нелегальной миграции: часто иностранцы бросают работодателя сразу после получения местных документов или используют Украину исключительно как транзитную зону для дальнейшего переезда.

Демографический прогноз и фактические расходы на переселение

По оценкам отечественных демографов, чтобы удержать общую численность населения Украины на уровне 30 миллионов человек, государству придётся ежегодно принимать около 300 тысяч мигрантов из третьих стран. Несмотря на административные сложности, процесс постепенно набирает обороты: львиную долю трудовых иммигрантов (более 90%) сегодня составляют мужчины, занимающие рабочие должности. Наиболее активно на украинский рынок прибывают граждане Турции, Узбекистана, Азербайджана, а также Непала.

Однако массовый импорт рабочей силы остается дорогостоящим инвестиционным решением для компаний. Помимо местных сборов за оформление документов внутри страны, общая стоимость переезда одного иностранца (включая перелет, визовое сопровождение и первоначальное обеспечение жильем) может достигать 3 тысяч долларов. Из-за этого иностранный работник обходится украинскому работодателю в среднем на 25% дороже, чем местный. Тем не менее, для многих предприятий это безальтернативный шаг — например, в аграрном секторе о критической нехватке сезонных работников стабильно сообщают почти 40% агрохолдингов и фермерских хозяйств.