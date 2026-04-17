Валютное ралли марта: где в Украине наиболее активно покупают наличную валюту

Анализ наличного валютного рынка за первый квартал 2026 демонстрирует традиционное лидерство столицы и неожиданные изменения в региональной динамике. Несмотря на то, что основной всплеск спроса пришелся на март, поведение покупателей в разных областях существенно отличалось. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

Кто формирует спрос?

Киев остается главным валютным хабом страны. Каждая четвертая транзакция по покупке наличной валюты происходит именно здесь.

ТОП-5 регионов по доле рынка в 1 квартале 2026 года:

Киев — 27%

Львовская область — 8%

Киевская область — 8%

Одесская область — 7%

Днепропетровская область — 6%

Динамика перемен: где спрос вырос, а где упал?

Сравнение первого квартала 2026 года с аналогичным периодом в прошлом году показывает интересные изменения. Пока одни регионы наращивали покупку, другие неожиданно сократили активность.

Наибольший прирост зафиксирован в Киевской области (+12,1%). Также рост показал Харьковщина (+4,6%) и Одесщина (+2,4%).

Наибольшее падение продемонстрировала Днепропетровская область, где спрос рухнул на -16,6%.

В Киеве наблюдается легкое охлаждение интереса — снижение на -2,6% по сравнению с прошлым годом.

Львовщина: рынок остался стабильным — 0% перемен.