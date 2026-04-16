Бедность несмотря на индексацию: 7 миллионов украинцев получают пенсию ниже реального прожиточного минимума

Даже после мартовского перерасчета выплат большинство украинских пенсионеров продолжают жить за пределами базовых нужд. Свежие данные Пенсионного фонда на 1 апреля 2026 года указывают на критический разрыв между официальными цифрами и реальной стоимостью жизни. Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев .

За последний год (апрель 2025 — апрель 2026) средняя пенсия в Украине выросла на 14% - с 6 341 до 7 236 грн. Это опережает темпы инфляции (7,9%, март 2026 по март 2025), однако за красивыми показателями скрываются тревожные факты:

Сокращение количества пенсионеров: всего за год их стало меньше на 280 тысяч человек (общее количество упало до 10,05 млн).

Ниже пределы выживания: если не учитывать военные пенсии, средняя выплата по стране составляет 6584 грн. Это меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который сейчас равен 7 038 грн.

Масштабная бедность: около 7 миллионов человек получают пенсию, что не дотягивает даже до этого минимума.

«А 300 тысяч вынуждены выживать на сумму 2595 грн или даже меньше — это официальный прожиточный минимум, который давно не соответствует реальности», — отметил глава финансового комитета ВРУ.

Неравенство: сотни тысяч для судей и копейки для учителей

Гетманцев обращает внимание на вопиющий дисбаланс в пенсионной системе. Пока рядовой пенсионер получает лишь 26% от средней зарплаты по стране (при международной норме в 40%), отдельные категории обеспечены на десятилетие вперед:

Судьи в отставке получают в среднем более 114 тыс. грн. в месяц.

Некоторые прокуроры и судьи через суды добились выплат в размере 172−246 тыс. грн.

Или ресурсы для повышения пенсий

По словам Гетманцева, финансовая база для изменений: поступления от ЕСВ в 2025 году выросли на 20,8%. Однако главная проблема кроется в несправедливом распределении.

«Это уже не о социальной защите. Это о дисбалансе и несправедливости. Очевидно, что пенсионная система нуждается в глубоких изменениях. Обещанная правительством реформа должна быть реализована как можно быстрее. Ее главная цель — восстановить доверие и справедливость», — подчеркнул народный депутат.