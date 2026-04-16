Бедность несмотря на индексацию: 7 миллионов украинцев получают пенсию ниже реального прожиточного минимума

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 апреля 2026, 19:36 Читати українською

Бедность несмотря на индексацию: 7 миллионов украинцев получают пенсию ниже реального прожиточного минимума

Даже после мартовского перерасчета выплат большинство украинских пенсионеров продолжают жить за пределами базовых нужд. Свежие данные Пенсионного фонда на 1 апреля 2026 года указывают на критический разрыв между официальными цифрами и реальной стоимостью жизни. Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

За последний год (апрель 2025 — апрель 2026) средняя пенсия в Украине выросла на 14% - с 6 341 до 7 236 грн. Это опережает темпы инфляции (7,9%, март 2026 по март 2025), однако за красивыми показателями скрываются тревожные факты:

  • Сокращение количества пенсионеров: всего за год их стало меньше на 280 тысяч человек (общее количество упало до 10,05 млн).
  • Ниже пределы выживания: если не учитывать военные пенсии, средняя выплата по стране составляет 6584 грн. Это меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который сейчас равен 7 038 грн.
  • Масштабная бедность: около 7 миллионов человек получают пенсию, что не дотягивает даже до этого минимума.

«А 300 тысяч вынуждены выживать на сумму 2595 грн или даже меньше — это официальный прожиточный минимум, который давно не соответствует реальности», — отметил глава финансового комитета ВРУ.

Неравенство: сотни тысяч для судей и копейки для учителей

Гетманцев обращает внимание на вопиющий дисбаланс в пенсионной системе. Пока рядовой пенсионер получает лишь 26% от средней зарплаты по стране (при международной норме в 40%), отдельные категории обеспечены на десятилетие вперед:

  • Судьи в отставке получают в среднем более 114 тыс. грн. в месяц.
  • Некоторые прокуроры и судьи через суды добились выплат в размере 172−246 тыс. грн.

Или ресурсы для повышения пенсий

По словам Гетманцева, финансовая база для изменений: поступления от ЕСВ в 2025 году выросли на 20,8%. Однако главная проблема кроется в несправедливом распределении.

«Это уже не о социальной защите. Это о дисбалансе и несправедливости. Очевидно, что пенсионная система нуждается в глубоких изменениях. Обещанная правительством реформа должна быть реализована как можно быстрее. Ее главная цель — восстановить доверие и справедливость», — подчеркнул народный депутат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами