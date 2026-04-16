В НБУ говорят, что доходность ОВГЗ остается привлекательной

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
16 апреля 2026, 14:01 Читати українською

В НБУ говорят, что доходность ОВГЗ остается привлекательной

В Национальном банке Украины не видят рисков в снижении доходности ОВГЗ, которое произошло с начала этого года, и считают такое снижение рыночным. Об этом сказал заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

В Национальном банке Украины не видят рисков в снижении доходности ОВГЗ, которое произошло с начала этого года, и считают такое снижение рыночным.

Что говорят в НБУ

«Минфин реагировал на ситуацию: если спрос высокий, а инфляция снижается, есть пространство для уменьшения доходности. В этом не было проблемы для нашей трансмиссии», — сказал заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, с конца января Министерство финансов существенно ограничило предложение ОВГЗ, что помогло ему снизить ставки размещения облигаций, которые до этого держались на уровне с апреля 2025 года: по годовым бумагам — с 16,35% до 15,15%, по 2-летним — с 17,5% до 15,87% и по 3-летним — с 17,8% до 16,15% годовых, тогда как Нацбанк снизил учетную ставку в конце января лишь с 15,5% до 15% и оставил ее на этом уровне в марте.

Лепушинский отметил, что существовал неестественный разрыв между доходностью ОВГЗ и ставками по депозитам, поскольку государственные облигации не были широко известным инструментом, но сейчас население опробовало этот инструмент, так как налогообложение отсутствует и порога для входа нет: можно покупать от одной облигации, затраты почти нулевые.

«В феврале у нас были рекордные инвестиции населения в гривневые ОВГП — 10 млрд грн. С начала года рост составил 24%, а с начала военного положения — вообще в шесть с половиной раз. Портфель гривневых ОВГП населения превысил 82 млрд грн, а вместе с валютными — эквивалент 130 млрд грн», — описал ситуацию заместитель главы НБУ.

Он также напомнил, что в начале этого года инфляция шла близко к прогнозу Нацбанка, это создавало ожидания ее дальнейшего снижения и, соответственно, снижения учетной ставки, поэтому снижение доходности по гривневым ОВГЗ началось еще до снижения учетной ставки НБУ.

«Учетная ставка влияет непосредственно на цену привлечения на короткие сроки, тогда как на более длительные сроки ставки формируются за счет ожиданий. И инфляционные ожидания являются очень важной составляющей: насколько велико доверие к способности центрального банка все же преодолеть инфляцию после ее всплеска», — пояснил Лепушинский.

Он также отметил, что спрос на ОВГЗ в первом квартале сохранялся, несмотря на снижение ставок: ролловер по гривневым облигациям в I квартале был высоким — на уровне 160%.

По его словам, в ситуации роста спроса на валюту в марте после начала военных действий на Ближнем Востоке Нацбанк не обращался в Минфин с просьбой поднять ставки по ОВГЗ и увеличить их предложение.

«Сейчас мы находимся в периоде волатильности, посмотрим. В принципе, доходность ОВГЗ остается привлекательной даже несмотря на ухудшение инфляционных ожиданий населения», — ответил заместитель главы НБУ на вопрос о влиянии текущих ставок по ОВГЗ на первичном рынке на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики.

Он также сообщил, что за январь-март было зафиксировано достаточно существенное увеличение срочных гривневых депозитов — примерно на 15 млрд грн, до 332 млрд грн, а в целом с начала полномасштабной войны оно составило 78,3%.

