16 апреля 2026, 11:33 Читати українською

Украина получила $1 млрд от Британии за счет замороженных активов рф

Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Это финансирование является частью масштабной инициативы G7 под названием Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), предполагающей использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд).
На что пойдут деньги

По словам Министра финансов Сергея Марченко, весь транш имеет целевое назначение. Деньги будут направлены исключительно на усиление обороноспособности: закупку вооружения и обеспечение приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны на пятом году полномасштабной войны.

История финансирования и механизм ERA

Этот платеж завершает выполнение соглашения, подписанного еще 1 марта 2025 года между Сергеем Марченко и Канцлером казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

Общая сумма британской помощи в рамках этой программы составила £2,26 млрд ($3 млрд). Первые два транша (£1,5 млрд) поступили еще весной прошлого года.

Читайте также: Крупнейший пакет дронов: Британия передаст Украине 120 тысяч беспилотников

Украине не придется самостоятельно возвращать эти деньги. Погашение и обслуживание кредита, предоставленного на 30 лет, будет осуществляться за счет будущих доходов от обездвиженных суверенных активов рф.

Эти средства являются частью общего пакета помощи от стран «Большой семерки» (G7) на общую сумму $50 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 4

Romanenkas17
Romanenkas17
16 апреля 2026, 11:53
Ха-ха, маленька приписка, КРЕДИТ НА 30 РОКІВ. Грошей дали тільки на хабарі владним мордам. Все інше старою зброєю по завищеній ціні, аби тільки українці помирали ((.

Пообіцяли списувати з доходів з російських активів, але там як карта ляже)). Якщо не ляже, то заберемо ще щось у вас, наприклад порти, підприємства, або відсотки будуть ще платити ваші діти.
Охоронець з АТБ
Охоронець з АТБ
16 апреля 2026, 11:59
Приїхали заморожені курчата. «Гуманітарка» розтягнеться на 30 років… тобто турбулентність для України триватиме саме десь з років 30. Вчимося читати проміж пробілів. «Україні не доведеться самостійно…» ©. «Еге ж…», — сказала бабця, перетягуючі «кравчучку» через поріг «АТБ». Знов пересічний покриє це все за рахунок підвищення «податків-зборів-пдв». МВФ за 30 років сгенерить таких вимог…а ви кажете «Україна не довидеться…». Ще й як прийдеться.
w39932
w39932
16 апреля 2026, 12:04
Якщо дали, значить зараз вигідно надати нам кредит — просто так там нічого не дають.
Lesya31
Lesya31
16 апреля 2026, 12:48
Вигідно 100%, але не нам, а хазяям кредиту, як завжди ((.
