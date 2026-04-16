Украина получила $1 млрд от Британии за счет замороженных активов рф

Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Это финансирование является частью масштабной инициативы G7 под названием Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), предполагающей использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На что пойдут деньги

По словам Министра финансов Сергея Марченко, весь транш имеет целевое назначение. Деньги будут направлены исключительно на усиление обороноспособности: закупку вооружения и обеспечение приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны на пятом году полномасштабной войны.

История финансирования и механизм ERA

Этот платеж завершает выполнение соглашения, подписанного еще 1 марта 2025 года между Сергеем Марченко и Канцлером казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

Общая сумма британской помощи в рамках этой программы составила £2,26 млрд ($3 млрд). Первые два транша (£1,5 млрд) поступили еще весной прошлого года.

Читайте также: Крупнейший пакет дронов: Британия передаст Украине 120 тысяч беспилотников

Украине не придется самостоятельно возвращать эти деньги. Погашение и обслуживание кредита, предоставленного на 30 лет, будет осуществляться за счет будущих доходов от обездвиженных суверенных активов рф.

Эти средства являются частью общего пакета помощи от стран «Большой семерки» (G7) на общую сумму $50 млрд.