Украинцы в первом квартале уплатили почти 3 миллиарда налога на недвижимость

В первом квартале 2026 года владельцы недвижимости уплатили 2,9 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Дополнительно поступило более 370 млн. гривен, сообщает Государственная налоговая служба.

Топ регионов

Традиционно самые большие суммы обеспечивают экономически активные области. Пятую часть всех поступлений (20%) обеспечила столица.

Топ-4 региона по уровню оплаты:

Киев — 596,2 млн грн.

Киевская область — 318,3 млн грн.

Львовская область — 292,4 млн грн.

Днепропетровская область — 283,5 млн грн.

Правила для бизнеса и граждан

Механизм начисления и оплаты существенно отличается в зависимости от статуса владельца.

Для юридических лиц компании самостоятельно рассчитывают сумму по состоянию на 1 января и подают декларацию до 20 февраля. Уплата производится ежеквартально авансовыми взносами (до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

Для физических лиц сумму определяет налоговая. Сообщения-решения за 2025 год поступят владельцам до 1 июля 2026 года.

Если вы считаете начисленную сумму неправильной, вы имеете право подать заявление на сверку через электронный кабинет или в письменном виде. Налоговая обязана произвести перерасчет в течение 10 рабочих дней.

Льготы во время войны

На период военного положения действуют особые условия для имущества, пострадавшего от злости России. Налог не начисляется и не уплачивается, если недвижимость была уничтожена или повреждена в результате боевых действий (начиная с 2021 года).

Главное условие — факт уничтожения должен быть зафиксирован в Государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Проверить наличие начислений можно дистанционно с помощью сервиса «Электронный кабинет» или мобильного приложения «Моя налоговая».