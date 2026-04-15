Главу Ford пугает экспансия дешёвых китайских электромобилей

Генеральный директор компании Ford Джим Фарли выразил глубокую обеспокоенность в связи с потенциальным доминированием китайских производителей электромобилей на рынке Северной Америки. По его словам, наплыв дешевых и субсидируемых государством автомобилей из КНР представляет прямую экзистенциальную угрозу для местной промышленности, вынуждая американские компании искать новые пути для снижения стоимости своей продукции. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

Защита отечественного производства

Фарли подчеркнул приверженность компании внутреннему производству. Благодаря тому, что 83 % автомобилей Ford, продаваемых в США, собираются на американских заводах, компания успешно противостоит финансовому давлению со стороны таможенных пошлин. Однако перспектива конкуренции с китайскими гигантами вызывает серьезную тревогу за будущее всей автомобильной отрасли страны.

«У них достаточно производственных мощностей в Китае, чтобы перекрыть всё производство и все продажи автомобилей в США. Мы не должны пускать их в нашу страну», — прямо заявил Фарли, комментируя проникновение Китая на западные рынки.

Он также добавил, что масштабы угрозы трудно переоценить: «Производство — это сердце и душа нашей страны, и потерять его из-за этого экспорта было бы губительно. Это ни в коем случае не честная борьба».

Экспансия через соседние страны и мировая статистика

Хотя китайские компании пока не могут продавать свои автомобили напрямую в Соединенных Штатах, они активно осваивают рынки Канады и Мексики. Руководство Ford имеет возможность из первых рук наблюдать, как быстро эти бренды захватывают свободные ниши. В частности, в Мексике компания BYD уже продает 7 из 10 всех электромобилей и гибридов, которые можно заряжать от электросети. Несмотря на то, что мексиканское правительство повысило торговые барьеры для китайских автомобилей, слабая внутренняя конкуренция позволяет дешевым машинам беспрепятственно доминировать на местном рынке.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году на мировом рынке электромобилей наблюдалось следующее распределение продаж:

Китай: 6,4 миллиона единиц;

Европа: 2,2 миллиона единиц;

США: 1,2 миллиона единиц;

Остальной мир: 1 миллион единиц.

Ответ Ford: ориентация на бюджетный сегмент

Чтобы противостоять этой угрозе, Ford планирует выпустить собственный доступный электромобиль стоимостью около 30 000 долларов. При разработке этой модели американский автопроизводитель непосредственно вдохновлялся стратегиями максимального сокращения затрат, которые успешно применяет BYD.

Почему это важно

Агрессивная экспансия китайских производителей электромобилей заставляет традиционные западные автоконцерны полностью пересматривать свои бизнес-модели. Если недорогие автомобили успешно обойдут торговые барьеры США через соседние страны, это может привести к значительной потере доли рынка местными производителями и сокращению десятков тысяч рабочих мест в промышленном секторе. В то же время это беспрецедентное конкурентное давление заставляет такие компании, как Ford, отказываться от фокуса исключительно на премиальном сегменте и ускорять разработку более доступных моделей. В долгосрочной перспективе это оптимизирует цепочки поставок, будет стимулировать снижение цен на электротранспорт и сделает его массовым для конечных потребителей.