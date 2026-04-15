Главу Ford пугает экспансия дешёвых китайских электромобилей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2026, 16:45 Читати українською

Главу Ford пугает экспансия дешёвых китайских электромобилей

Генеральный директор компании Ford Джим Фарли выразил глубокую обеспокоенность в связи с потенциальным доминированием китайских производителей электромобилей на рынке Северной Америки. По его словам, наплыв дешевых и субсидируемых государством автомобилей из КНР представляет прямую экзистенциальную угрозу для местной промышленности, вынуждая американские компании искать новые пути для снижения стоимости своей продукции. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Защита отечественного производства

Фарли подчеркнул приверженность компании внутреннему производству. Благодаря тому, что 83 % автомобилей Ford, продаваемых в США, собираются на американских заводах, компания успешно противостоит финансовому давлению со стороны таможенных пошлин. Однако перспектива конкуренции с китайскими гигантами вызывает серьезную тревогу за будущее всей автомобильной отрасли страны.

«У них достаточно производственных мощностей в Китае, чтобы перекрыть всё производство и все продажи автомобилей в США. Мы не должны пускать их в нашу страну», — прямо заявил Фарли, комментируя проникновение Китая на западные рынки.

Он также добавил, что масштабы угрозы трудно переоценить: «Производство — это сердце и душа нашей страны, и потерять его из-за этого экспорта было бы губительно. Это ни в коем случае не честная борьба».

Экспансия через соседние страны и мировая статистика

Хотя китайские компании пока не могут продавать свои автомобили напрямую в Соединенных Штатах, они активно осваивают рынки Канады и Мексики. Руководство Ford имеет возможность из первых рук наблюдать, как быстро эти бренды захватывают свободные ниши. В частности, в Мексике компания BYD уже продает 7 из 10 всех электромобилей и гибридов, которые можно заряжать от электросети. Несмотря на то, что мексиканское правительство повысило торговые барьеры для китайских автомобилей, слабая внутренняя конкуренция позволяет дешевым машинам беспрепятственно доминировать на местном рынке.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году на мировом рынке электромобилей наблюдалось следующее распределение продаж:

  • Китай: 6,4 миллиона единиц;
  • Европа: 2,2 миллиона единиц;
  • США: 1,2 миллиона единиц;
  • Остальной мир: 1 миллион единиц.

Ответ Ford: ориентация на бюджетный сегмент

Чтобы противостоять этой угрозе, Ford планирует выпустить собственный доступный электромобиль стоимостью около 30 000 долларов. При разработке этой модели американский автопроизводитель непосредственно вдохновлялся стратегиями максимального сокращения затрат, которые успешно применяет BYD.

Почему это важно

Агрессивная экспансия китайских производителей электромобилей заставляет традиционные западные автоконцерны полностью пересматривать свои бизнес-модели. Если недорогие автомобили успешно обойдут торговые барьеры США через соседние страны, это может привести к значительной потере доли рынка местными производителями и сокращению десятков тысяч рабочих мест в промышленном секторе. В то же время это беспрецедентное конкурентное давление заставляет такие компании, как Ford, отказываться от фокуса исключительно на премиальном сегменте и ускорять разработку более доступных моделей. В долгосрочной перспективе это оптимизирует цепочки поставок, будет стимулировать снижение цен на электротранспорт и сделает его массовым для конечных потребителей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
15 апреля 2026, 17:40
#
Нема вже в Китаї ніякого субсидування. І з пріоритетів вже виключили. Навіть на локальні продажі порізали практично все. Залишили тільки на 5% менший податок на купівлю і «утильзбір».
Які ще виправдання знайде Ford та деякі інші світові виробники, аби тільки не робити доступні EV (або неспроможність їх зробити)? Хоча, враховуючи політику Трампа і його любов до нафти — то ринку США EV не світять ще роки 3. І за цей час вони відстануть ще більше.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают artem890047, Mediator и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами