українська
15 апреля 2026, 14:06

Мошенники похитили $9,5 млн через фейковое приложение Ledger, TRON внедряет постквантовую криптографию: что нового

Главное на рынке криптовалют.
Ловушка в App Store: через фейковое приложение Ledger похищено $9,5 млн

Масштабная фишинговая атака на пользователей аппаратных кошельков Ledger привела к потере более $9,5 млн всего за одну неделю. Злоумышленникам удалось разместить поддельное приложение Ledger Live в официальном магазине Apple App Store, через которое они собирали секретные данные жертв. Об этом сообщил ончейн-детектив ZachXBT.

Фишинговая кампания продолжалась с 7 по 13 апреля 2026 года. Пользователи, загружая подделку на новые устройства, вводили свою сид-фразу (12 или 24 слова) непосредственно в интерфейс программы. Это давало хакерам полный доступ к средствам на аппаратных устройствах.

Одной из жертв стал известный музыкант Гарретт Даттон (G. Love), потерявший все свои сбережения за 10 лет — 5,9 BTC (около $420 000). В общей сложности от действий мошенников пострадали более 50 человек в сетях Bitcoin, TRON, Solana и XRP.

ZachXBT отследил путь похищенных активов:

  • Наибольшие потери зафиксированы в стейблкоинах: $3,23 млн в USDT и $2,08 млн в USDC.
  • Для отмывания средств хакеры использовали более 150 депозитных адресов на бирже KuCoin.
  • Все транзакции связаны с криптомиксером AudiA6, специализирующимся на сокрытии потоков за высокую комиссию.

Apple уже удалила вредоносное ПО из магазина, однако остается открытым вопрос к модерации App Store: как фишинговое приложение такого масштаба могло пройти проверку. Эксперты не исключают, что Apple могут угрожать судебные тяжбы от обманутых инвесторов.

Защита на опережение: TRON первым среди блокчейнов внедряет постквантовую криптографию

Сеть TRON объявила о запуске масштабного обновления, направленного на защиту активов пользователей от потенциального взлома с помощью квантовых компьютеров. Проект станет первым крупным публичным блокчейном, интегрирующим криптографию нового поколения непосредственно в основной протокол.

Основатель проекта Джастин Сан подчеркнул, что вопрос квантовой безопасности сегодня уже не является теоретическим обсуждением — это необходимое требование для выживания цифровых активов в будущем.

«Квантовая безопасность не должна быть предметом дискуссии. Она должна являться функцией. Мы обеспечим, чтобы ни один пользователь TRON никогда не потерял свои активы из-за квантовых угроз», — заявил Сан.

Читайте также: Tether запускает некастодиальный криптокошелек

Финал пирамиды OneCoin: США начинают прием заявок на компенсацию убытков

Министерство юстиции США сделало важный шаг в деле одной из самых масштабных криптоафер в истории. Пострадавшие от деятельности пирамиды OneCoin теперь могут официально претендовать на возврат части своих средств.

Проект OneCoin, основанный Розой Игнатовой (известной как «Криптокоролева») и Карлом Гринвудом, обманул более 3,5 млн. инвесторов во всем мире на общую сумму более $4 млрд.

Что известно о фонде компенсации:

  • Доступная сумма: сейчас для выплат выделено около $40 млн (это лишь 1% от общего ущерба, однако процесс конфискации имущества продолжается).
  • Дедлайн: заявки принимаются до 30 июня 2026 г.
  • Как подать: через специальный портал Минюста США, предоставив подтверждение инвестиций и персональные данные.

Кто может получить деньги?

Пока остается открытым вопрос, доступна ли компенсация иностранным гражданам (в частности украинцам). В форме заявки требуется указать SSN (номер соцстрахования США), что может свидетельствовать о приоритете для резидентов Штатов. Однако юристы советуют всем пострадавшим следить за обновлением на сайте, поскольку расследование продолжается во многих юрисдикциях.

Напомним, что Карл Гринвуд в 2023 году получил 20 лет тюрьмы, а Роза Игнатова до сих пор находится в розыске ФБР. Вознаграждение за информацию, которая поможет его задержать, возросла до $5 млн.

«Мы уделяем первоочередное внимание возвращению денег в руки жертв и продолжаем работу по изъятию преступных доходов», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон.

Strategy Майкла Сейлора скупила биткоины еще на $1 млрд, несмотря на миллиардные убытки.

Компания Strategy продолжает наращивать свой криптовалютный портфель. За прошедшую неделю фирма приобрела дополнительные 13 927 BTC, инвестировав в актив ровно $1 млрд.

Средняя цена покупки в пределах последней транзакции составила $71,902 за монету. После этого приобретения общие запасы Strategy достигли поразительной цифры:

  • Общий объем: 780897 BTC.
  • Доля рынка: компания теперь контролирует 3,7% от всей эмиссии биткоина.
  • Рыночная стоимость: активы оцениваются в $59 млрд.

Для финансирования масштабной закупки Strategy использовала проверенный метод — продажа собственных бессрочных привилегированных акций (STRC). На прошлой неделе компания реализовала более 10 млн бумаг, привлекая необходимый миллиард долларов. Это стал второй по объему выпуск акций STRC в истории компании.

Несмотря на уверенность Майкла Сейлора, финансовая отчетность компании демонстрирует серьезное давление из-за волатильности рынка. По итогам первого квартала 2026 года «бумажные» убытки Strategy от содержания криптовалюты составили $14,46 млрд. Впрочем, компания продолжает придерживаться стратегии HODL, рассматривая биткоин как главный резервный актив.

Комментарии - 2

youknow
15 апреля 2026, 14:14
«найнадійніша крипта»))
Перший Потужний
15 апреля 2026, 15:26
Це називається соціальна інженерія, або в народі «людина = ***». Викрадення сталося не через природу криптовалюти, ти з таким же успіхом можеш казати «найнадійніша готівка», коли готівку викрадають. Викрасти можна що завгодно. Та ж банківська система не захистить тебе, якщо ти самостійно зайшов на фішинговий сайт і ввів номер карти, cvv і пін, добрий вечір якби.

Коли лопухнулася людина — це лопухнулася людина, це не проблема активу. З таким же успіхом можна підписати не ті документи, не читаючи, і переписати квартиру або компанію.
