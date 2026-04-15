Новый курс Будапешта: Лагард приветствует отказ Венгрии от форинта

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что приветствует идею перехода Венгрии на евро, которую накануне озвучил лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, Петер Мадьяр. Об этом она сказала в интервью агентству Bloomberg.

Что известно

«Венгрия находится в европейской семье. И, как я недавно услышала, этот новый премьер-министр, Петер Мадьяр, заявляет, что хотел бы, чтобы Венгрия присоединилась к еврозоне, а венгерский форинт был заменен на евро. На мой взгляд, это естественный путь для всех 27 — точнее, 26 стран, если исключить Данию. Все 26 государств-членов, как ожидается, должны стать частью этой семьи, и сейчас у нас их 21. Если Венгрия пройдет процесс интеграции, конвергенции и всего сопутствующего, это будет большим достижением и будет соответствовать ожиданиям блока», — заявила Лагард.

На вопрос о том, считает ли она, что переговоры о принятии евро Венгрией могут пройти в период ее нахождения на посту главы ЕЦБ, Лагард ответила: «Ого. Тогда пришлось бы немного продлить мой мандат, а это, я думаю, не входит в планы». Она подчеркнула, что конвергенция требует целого ряда реформ, часть из которых Венгрии еще только предстоит реализовать. Среди них, в частности, — судебная реформа.

«Кроме того, требуется переходный период, который обычно занимает от двух до нескольких лет — в зависимости от страны и ее практики. Но сам процесс конвергенции занимает время. Необходимо согласовать множество параметров, обеспечить единые правовые основы по многим аспектам. Тем не менее меня радует, что он подходит к этому вопросу очень позитивно и опирается на ту базу, которая долгое время не использовалась», — заявила глава ЕЦБ.

Новый подход

Правительство проигравшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как отмечает Bloomberg, последовательно выступало против перехода на евро и отказа от форинта. Однако лидер победившей на выборах партии Петер Мадьяр, который станет новым премьер-министром страны, на своей первой пресс-конференции заявил о смене курса.

Он сообщил, что переход на евро соответствует интересам Венгрии, хотя конкретные сроки пока не определены. По его словам, правительство сначала проведет оценку состояния экономики, а затем определит ориентиры вступления в еврозону.

Напомним

Последней страной, присоединившейся к еврозоне, стала Болгария. Этот путь у нее занял почти 20 лет.

Страна начала подготовку к вступлению еще в 2007 году, когда вошла в ЕС. Однако в 2024 году ей отказали из-за слишком высокой инфляции. Это побудило правительство в Софии запросить повторную оценку в 2025 году, и с 1 января 2026 года страна начала официальный переход на евро. К концу месяца Центральный банк Болгарии сообщил об успешной конвертации половины национальной валюты — лева — в евро.