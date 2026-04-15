Цены на топливо разогнали продажи электрокаров в Европе

Стремительный рост цен на бензин в Европе привел к рекордным продажам электромобилей в марте и обеспечил первый глобальный рост этого рынка в 2026 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Benchmark Mineral Intelligence.

Мировые продажи электрокаров

По оценкам компании, мировые продажи электромобилей (BEV и plug-in hybrid) выросли на 3% в годовом исчислении — до более 1,7 млн авто. В то же время в Европе зафиксирован скачок на 37% — почти до 540 тыс. машин, что стало историческим максимумом для одного месяца.

Почему выросли продажи

Аналитики отмечают, что ключевым драйвером стала дороговизна горючего на фоне войны в Иране, которая нарушила поставки через Ормузский пролив, которым проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

«Значительную часть этого роста можно объяснить повышением цен на бензин», — заявил менеджер данных BMI Чарльз Лестер.

Вне трех ключевых рынков — Китая, Европы и Северной Америки — продажи электрокаров выросли на 79%, в том числе благодаря резкому подорожанию энергоносителей в Австралии, Новой Зеландии, Вьетнаме и Таиланде.

В то же время в Китае, крупнейшем авторынке мира, регистрации электромобилей сократились на 14% — до более 850 тыс. единиц из-за отмены стимулов для покупателей. В Северной Америке падение составило 30% (до 121,5 тыс. автомобилей) на фоне завершения налоговых льгот и планов администрации Donald Trump ослабить экологические стандарты.