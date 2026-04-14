Во вторник, 14 апреля, на украинских заправках зафиксировано очередное повышение цен на большинство видов горючего. Наиболее заметно прибавил в цене дизель и бензин премиум-сегмента. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 14 апреля: дизель подорожал на 74 копейки, бензин-премиум — на 53 копейки
Средняя стоимость горючего по Украине изменилась за сутки следующим образом:
- Дизельное топливо продемонстрировало наибольший рост — цена поднялась на 74 копейки и теперь составляет в среднем 91,26 грн/л.
- Бензин А-95 премиум подорожал на 53 копейки, достигнув отметки 77,08 грн/л.
- Автомобильный газ продолжает постепенный рост, прибавив 13 копеек — до 49,17 грн/л.
- Бензин А-95 показал символическое понижение на 1 копейку и торгуется по 73,12 грн/л.
- Бензин А-92: цена осталась без изменений — 67,34 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
