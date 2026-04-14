Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин раскрыл детали внедрения накопительного уровня пенсионной системы. В рамках пенсионной реформы каждый работник будет автоматически включен в накопительный уровень системы с уплатой взносов, сообщает пресс-служба министерства.
В Украине планируется ввести добровольную пенсионную систему с «автозаписью»
Что известно
При этом у человека сохранится право отказаться от этого. В случае отказа работник будет полагаться исключительно на солидарную систему.
«Подобная концепция действует в Польше. В целом опыт европейских коллег показывает, что обязательная накопительная система не является эффективной», — подчеркнул Денис Улютин.
Минсоцполитики совместно с коллегами уже прорабатывает варианты инвестирования средств, чтобы надежно защитить сбережения.
Оптимистичный план Министерства — принятие соответствующего законопроекта Верховной Радой уже до конца текущего года.
Источник: Минфин
