Канада поддержала отмену виз для украинцев: что известно

Правящая Либеральная партия Канады поддержала резолюцию, предусматривающую отмену виз для краткосрочных поездок граждан Украины в Канаду. Соответствующее решение было закреплено в итоговом документе партийного съезда, пишет visitukraine.today.

Что это значит для украинцев

В резолюции отмечается, что партия призывает правительство страны отменить требование получения гостевой визы для украинцев, планирующих краткосрочные путешествия — до 90 дней в течение шести месяцев. Такой подход предлагается внедрить в соответствии с практикой европейских партнеров Канады.

Переход к электронному разрешению (eTA)

Вместо традиционной визы предлагается применять систему Electronic Travel Authorization (eTA) — электронное разрешение на въезд.

Предполагается, что:

новые правила будут действовать только для владельцев биометрических паспортов;

разрешение будет оформляться онлайн перед поездкой;

система будет работать по аналогии с гражданами стран Европейского Союза;

пребывание будет разрешено на короткий срок — до 90 дней.

Фактически это означает значительное упрощение процедуры въезда в Канаду без необходимости проходить полный визовый процесс.