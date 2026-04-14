Правящая Либеральная партия Канады поддержала резолюцию, предусматривающую отмену виз для краткосрочных поездок граждан Украины в Канаду. Соответствующее решение было закреплено в итоговом документе партийного съезда, пишет visitukraine.today.
Канада поддержала отмену виз для украинцев: что известно
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что это значит для украинцев
В резолюции отмечается, что партия призывает правительство страны отменить требование получения гостевой визы для украинцев, планирующих краткосрочные путешествия — до 90 дней в течение шести месяцев. Такой подход предлагается внедрить в соответствии с практикой европейских партнеров Канады.
Переход к электронному разрешению (eTA)
Вместо традиционной визы предлагается применять систему Electronic Travel Authorization (eTA) — электронное разрешение на въезд.
Предполагается, что:
- новые правила будут действовать только для владельцев биометрических паспортов;
- разрешение будет оформляться онлайн перед поездкой;
- система будет работать по аналогии с гражданами стран Европейского Союза;
- пребывание будет разрешено на короткий срок — до 90 дней.
Фактически это означает значительное упрощение процедуры въезда в Канаду без необходимости проходить полный визовый процесс.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 46 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1