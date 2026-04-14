В развивающихся странах 800 млн людей останутся без работы — Всемирный банк

Через 10−15 лет 1,2 млрд жителей развивающихся стран достигнут трудоспособного возраста. К этому моменту экономики этих стран смогут создать лишь 400 млн рабочих мест; таким образом около 800 млн человек останутся без работы. Об этом заявил президент Всемирного банка Аджай Банга — его слова передает Reuters.

Прогноз

Банга признает, что в данный момент сосредоточиться на решении долгосрочных проблем сложно на фоне череды краткосрочных кризисов, начиная с пандемии COVID-19 и заканчивая войной на Ближнем Востоке.

Тем не менее глава Всемирного банка утверждает, что параллельно с борьбой с последствиями этих шоков необходимо решать стратегические задачи, в частности, создание рабочих мест. «Мы должны уметь делать несколько вещей одновременно», — отметил он.

Руководящий орган Всемирного банка — Комитет по развитию — планирует работать с развивающимися странами над улучшением инвестиционного климата и созданием рабочих мест.

Сотрудничество будет касаться прозрачности процедур, борьбы с коррупцией, реформирования трудового и земельного законодательства, снятия барьеров для открытия бизнеса, логистики и торговых ограничений.

«Проблема в том, что мы не можем справиться в одиночку. Нужно запустить процесс, который будет набирать масштаб, чтобы приблизиться к этой огромной цифре — 800 млн рабочих мест», — заключил Банга.