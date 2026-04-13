Война, зарплаты и выгорание: почему украинский бизнес теряет работников

Каждая третья компания в Украине теряет больше работников, чем год назад, а каждая четвертая ничего с этим не делает. Об этом написала народная депутат Нина Южанина со ссылкой на данные Work.ua.

По ее словам, согласно данным исследования, 35% компаний сообщили о росте текучести персонала по сравнению с прошлым годом. У половины (51%) ситуация не изменилась, в то время как только 14% бизнесов смогли сократить отток работников.

Причины увольнений: не только деньги

«Основными драйверами кадровых потерь остаются финансовые и факторы безопасности. Зачастую работники покидают компании из-за уровня оплаты труда (31%). В то же время значительное влияние имеют и последствия войны: мобилизация (24%), опасность и общая нестабильность (13%), а также вынужденная релокация (9%).

Отдельным фактором становится психологическое истощение — 16% увольнений связано с выгоранием.

В итоге рынок труда сталкивается с комплексом причин — экономических, безопасных и психологических.

Как реагирует бизнес

Только 28% компаний используют комплексные подходы к содержанию персонала. Еще 27% пытаются решить проблему из-за повышения зарплат.

Впрочем, у каждой четвертой компании (25%) вообще нет системной стратегии удержания работников.

Остальные инструменты остаются малораспространенными:

6% компаний внедряют гибкие форматы работы

7% инвестируют в обучение персонала

4% работают с обратной связью

только 3% предлагают психологическую поддержку

Это свидетельствует о преобладании краткосрочных решений над долгосрочными инвестициями в человеческий капитал.

Системная проблема для экономики

Южанина отметила, что нынешняя текучесть кадров выходит за пределы отдельных компаний. Она формируется под влиянием более широких факторов — демографических изменений, войны, уровня доходов и качества рабочей среды.

При отсутствии системной реакции как со стороны бизнеса, так и на уровне государственной политики, дефицит кадров может только усугубляться.

В перспективе это создает риски не только для отдельных работодателей, но и экономики в целом.