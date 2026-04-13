Каждая третья компания в Украине теряет больше работников, чем год назад, а каждая четвертая ничего с этим не делает. Об этом написала народная депутат Нина Южанина со ссылкой на данные Work.ua.
Война, зарплаты и выгорание: почему украинский бизнес теряет работников
По ее словам, согласно данным исследования, 35% компаний сообщили о росте текучести персонала по сравнению с прошлым годом. У половины (51%) ситуация не изменилась, в то время как только 14% бизнесов смогли сократить отток работников.
Причины увольнений: не только деньги
«Основными драйверами кадровых потерь остаются финансовые и факторы безопасности. Зачастую работники покидают компании из-за уровня оплаты труда (31%). В то же время значительное влияние имеют и последствия войны: мобилизация (24%), опасность и общая нестабильность (13%), а также вынужденная релокация (9%).
Отдельным фактором становится психологическое истощение — 16% увольнений связано с выгоранием.
В итоге рынок труда сталкивается с комплексом причин — экономических, безопасных и психологических.
Как реагирует бизнес
Только 28% компаний используют комплексные подходы к содержанию персонала. Еще 27% пытаются решить проблему из-за повышения зарплат.
Впрочем, у каждой четвертой компании (25%) вообще нет системной стратегии удержания работников.
Остальные инструменты остаются малораспространенными:
- 6% компаний внедряют гибкие форматы работы
- 7% инвестируют в обучение персонала
- 4% работают с обратной связью
- только 3% предлагают психологическую поддержку
Это свидетельствует о преобладании краткосрочных решений над долгосрочными инвестициями в человеческий капитал.
Системная проблема для экономики
Южанина отметила, что нынешняя текучесть кадров выходит за пределы отдельных компаний. Она формируется под влиянием более широких факторов — демографических изменений, войны, уровня доходов и качества рабочей среды.
При отсутствии системной реакции как со стороны бизнеса, так и на уровне государственной политики, дефицит кадров может только усугубляться.
В перспективе это создает риски не только для отдельных работодателей, но и экономики в целом.
Комментарии - 3
Тому що поліцаї і гобліни з тцк хочуть рубити бабло, а не воювати, тому викрадати на вулиці і відправляти в окоп будуть не того хто має військове звання, підготовку і вміє користуватися бойовою зброєю, а тих хто не знає з якого боку в автомата вилітають кулі.