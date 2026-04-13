Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
13 апреля 2026, 18:37 Читати українською

64 тысячи элитных «бездомных»: как чиновники и судьи массово скрывают недвижимость от НАПК

Чиновники массово игнорируют антикоррупционное законодательство, подавая декларации без указания места проживания. Несмотря на высокие зарплаты, владение предметами роскоши и миллионные сбережения, представители местной власти, судейского корпуса и правоохранительных органов годами выдают себя на бумаге за бездомных. Об этом сообщает NGL.media 13 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

64 тысячи «бездомных» с мандатами и погонами

Антикоррупционное законодательство четко регламентирует: электронная декларация, подаваемая на сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), состоит из 16 разделов. Должностное лицо обязано раскрыть информацию о себе, членах семьи, доходах, сбережениях, кредитах, членстве в общественных организациях, а также детализировать движимое и недвижимое имущество. В разделе недвижимости необходимо указывать все дома, квартиры, земельные участки, гаражи, парковочные места и даже сараи. Причем форма собственности не имеет значения — декларировать нужно и собственное имущество, и арендованное, и то, которым чиновник пользуется бесплатно (живет «в приютах»).

По словам председателя ОО «Антикоррупционный штаб» Сергея Миткалика, оставлять этот раздел пустым нельзя, ведь «любой субъект декларирования не может фактически нигде не проживать». Однако статистика свидетельствует о системном саботаже этих требований. За последний год более 64 тысяч украинских чиновников подали декларации без указания какой-либо недвижимости. Почти 46 тысяч госслужащих делают это подряд как минимум в течение двух лет.

Абсолютными лидерами по сокрытию жилья являются представители местных властей и коммунальных предприятий (9,5 тыс. человек). Далее в рейтинге «бездомных» идут военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 7,3 тыс.). Еще около 1,5 тыс. — это сотрудники министерств и их территориальных подразделений. Не указали ни одного жилья и девять сотрудников Офиса Президента. Среди правоохранителей эта тенденция наиболее распространена среди полицейских и патрульных, однако отсутствие крыши над головой декларируют и представители элитных органов: 14 сотрудников Бюро экономической безопасности (БЭБ) и шесть служащих Государственного бюро расследований (ГБР).

Судейский парадокс: зарплаты в 100 тысяч и жизнь на улице

Отдельной кастой, открыто пренебрегающей правилами, являются судьи, чья ежемесячная зарплата начинается от 100 тыс. грн. Только в ходе выборочного анализа журналисты обнаружили восьмерых служителей Фемиды, у которых формально нет жилья.

Как автоматизированная система НАПК «не замечает» очевидного

Как показывает анализ открытых данных НАПК относительно риск-ориентированного подхода в 2024—2025 годах, пустая графа «недвижимость» действительно является «красным флажком» для системы. Однако алгоритмы настроены таким образом, что приоритет отдается поиску несоответствий с базами данных на суммы свыше 100 прожиточных минимумов (признаки незаконного обогащения). Отсутствие жилья само по себе редко становится основанием для углубленной проверки. В НАПК фактически легализовали это нарушение внутренней снисходительностью: инспекторы исходят из презумпции, что чиновники просто «не понимают законодательства» и забывают указать аренду, а не имеют злого умысла. Поэтому, по словам Сергея Миткалика, случаев возбуждения уголовных или административных производств исключительно из-за пустого раздела недвижимости на практике не существует. Максимальное наказание за недостоверное декларирование может составлять до 450 тыс. грн дисциплинарного штрафа, до 2,2 млн грн административного, или же уголовную ответственность, но для этого придется долго доказывать умысел в суде.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
kadaad1988
13 апреля 2026, 20:33
#
Все это как в анекдоте про неуловимого Джо! Почему он неуловимый, просто его никто не ловит! Так и про все эти набу, сап, назыка и прочих дармоедов на которые идут миллиарды из налогов населения, а толку ноль!!! Ну по заказухе набу наехало на Тимошенко, вот это они могут!
+
0
matroskin
13 апреля 2026, 20:51
#
Назвіть хоч 1 причину його дотримуватись ? Хтось за 20 років поніс покарання за те що недотримався ? Ну максимум штраф випишуть пару сот гривень.
+
+15
lider2000
13 апреля 2026, 21:48
#
Народу закон и опопи, чиновникам все остальное.
+
0
ccc2013
13 апреля 2026, 21:56
#
‘‘ Бездомные'' судьи -ну это просто цирк на дроте.😜
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами