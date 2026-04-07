Часть активов «Мотор-Банка» перешла к «Асвио Банку»

Часть активов и обязательств перед клиентами признанного неплатежеспособным «Мотор-Банка» автоматически переходит на обслуживание в коммерческий « Асвио Банк ». Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подписал соглашение о передаче портфеля, после чего государственное финансовое учреждение будет окончательно ликвидировано. Об этом сообщает «Экономическая правда» 7 апреля.

Автоматическая миграция и судьба кредиторов

Согласно подписанному соглашению, «Асвио Банк» принимает на себя обязательства перед вкладчиками-физическими лицами (включая индивидуальных предпринимателей) и кредиторами до седьмой очереди включительно. Фактически это означает перевод всех клиентов — граждан и юридических лиц, которые не были непосредственно связаны с бывшим руководством или владельцами банка. Общий объем переданных обязательств зафиксирован на уровне 89,3 млн грн. В обмен на это новый банк получает активы «Мотор-Банка» на абсолютно идентичную сумму.

В Фонде гарантирования заявляют, что переход клиентов произойдет без каких-либо изменений условий их договоров. Все ключевые параметры, такие как валюта вклада, процентная ставка и срок возврата средств, полностью сохраняются. В то же время кредиторы, чьи требования не вошли в этот пакет на сумму почти 90 миллионов, смогут заявить о своих правах по стандартной процедуре только после официального объявления о начале ликвидации.

История конфискации и гарантированные выплаты

Предпосылкой к закрытию финансового учреждения стала его принудительная национализация. В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов бывшего главы АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. В июне 2024 года Апелляционная палата ВАКС окончательно подтвердила это решение, передав «Мотор-Банк» под контроль государства.

Однако государственное управление оказалось недолгим: 19 февраля 2026 года Национальный банк признал «Мотор-Банк» неплатежеспособным. Общая гарантированная сумма возмещения для вкладчиков составляет 46,9 млн грн, из которых Фонд гарантирования уже успел выплатить 5,8 млн грн. В настоящее время ФГВФО официально обратился в Нацбанк с предложением отозвать банковскую лицензию для запуска необратимой процедуры ликвидации.