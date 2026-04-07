Часть активов «Мотор-Банка» перешла к «Асвио Банку»

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
7 апреля 2026, 12:46 Читати українською

Часть активов «Мотор-Банка» перешла к «Асвио Банку»

Часть активов и обязательств перед клиентами признанного неплатежеспособным «Мотор-Банка» автоматически переходит на обслуживание в коммерческий «Асвио Банк». Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подписал соглашение о передаче портфеля, после чего государственное финансовое учреждение будет окончательно ликвидировано. Об этом сообщает «Экономическая правда» 7 апреля.

Часть активов и обязательств перед клиентами признанного неплатежеспособным «Мотор-Банка» автоматически переходит на обслуживание в коммерческий «Асвио Банк».

Автоматическая миграция и судьба кредиторов

Согласно подписанному соглашению, «Асвио Банк» принимает на себя обязательства перед вкладчиками-физическими лицами (включая индивидуальных предпринимателей) и кредиторами до седьмой очереди включительно. Фактически это означает перевод всех клиентов — граждан и юридических лиц, которые не были непосредственно связаны с бывшим руководством или владельцами банка. Общий объем переданных обязательств зафиксирован на уровне 89,3 млн грн. В обмен на это новый банк получает активы «Мотор-Банка» на абсолютно идентичную сумму.

В Фонде гарантирования заявляют, что переход клиентов произойдет без каких-либо изменений условий их договоров. Все ключевые параметры, такие как валюта вклада, процентная ставка и срок возврата средств, полностью сохраняются. В то же время кредиторы, чьи требования не вошли в этот пакет на сумму почти 90 миллионов, смогут заявить о своих правах по стандартной процедуре только после официального объявления о начале ликвидации.

История конфискации и гарантированные выплаты

Предпосылкой к закрытию финансового учреждения стала его принудительная национализация. В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов бывшего главы АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. В июне 2024 года Апелляционная палата ВАКС окончательно подтвердила это решение, передав «Мотор-Банк» под контроль государства.

Однако государственное управление оказалось недолгим: 19 февраля 2026 года Национальный банк признал «Мотор-Банк» неплатежеспособным. Общая гарантированная сумма возмещения для вкладчиков составляет 46,9 млн грн, из которых Фонд гарантирования уже успел выплатить 5,8 млн грн. В настоящее время ФГВФО официально обратился в Нацбанк с предложением отозвать банковскую лицензию для запуска необратимой процедуры ликвидации.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
