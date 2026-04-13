Цены на нефть резко взлетели после заявления США о блокаде портов Ирана

Цены на нефть поднялись выше $100 за баррель 13 апреля, поскольку военно-морские силы США анонсировали блокаду портов Ирана. Это произошло после того, как Вашингтон и Тегеран не смогли достигнуть соглашения о прекращении войны, пишет Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торги на бирже

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $6,67, или 7,0%, до $101,87 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $7,26, или 7,5%, до $103,83 за баррель после падения на 1,33% во время предыдущей сессии.

Читайте также: Нефть под угрозой: Трамп приказал блокировать Ормузский пролив

Блокада США

Как писал ранее «Минфин», президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что с 13 апреля военно-морские силы США приступят к блокированию Ормузского пролива.