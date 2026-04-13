Акции в Европе упали на фоне подготовки США к блокаде Ормузского пролива

Европейские фондовые рынки начали неделю в красной зоне: участники рынка оценивают события выходных на Ближнем Востоке, в частности, провал переговоров США и Ирана в Пакистане и подготовку американских военных к блокаде Ормузского пролива, пишет CNBC.

Падение фондового рынка

На этом фоне общеевропейский индекс Stoxx 600 в первые минуты торгов провалился на 0,64%, французский CAC 40 упал на 0,83%, немецкий DAX в минусе на символические 0,01% относительно предыдущего закрытия, британский FTSE 100 упал на 0,53%.

Что говорят аналитики

«Сейчас рынок в значительной степени вернулся к условиям, которые действовали до прекращения огня (между США и Ираном в начале апреля, за исключением того, что теперь Штаты также заблокируют оставшиеся потоки нефти через Ормузский пролив, связанные с Ираном (до 2 млн баррелей)», — отметил аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

